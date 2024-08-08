Российские каноисты с лучшим результатом вышли в финал Олимпиады
Российские каноисты Алексей Коровашков и Захар Петров вышли в финал Олимпиады в двойке на дистанции 500 м.
Россияне выиграли полуфинальный заезд со временем 1 минута 39,57 секунды.
Финал пройдет позднее в четверг, 8 августа.
Коровашков является рекордсменом мира на этой дистанции — в 2014 году они с Иваном Штылем (его не допустили на Игры в Париже) прошли 500-метровку за 1 минуту 35,82 секунды.
В пятницу Петров также выступит в полуфинале одиночек на дистанции 1000 м.
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