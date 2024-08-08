Российские каноисты с лучшим результатом вышли в финал Олимпиады

Россияне показали время 1 минута 39,57 секунды. Финал пройдет позднее в четверг

Фото: Oscar J Barroso / Keystone Press Agency / Global Look Press

Российские каноисты Алексей Коровашков и Захар Петров вышли в финал Олимпиады в двойке на дистанции 500 м.

Россияне выиграли полуфинальный заезд со временем 1 минута 39,57 секунды.

Финал пройдет позднее в четверг, 8 августа.

Коровашков является рекордсменом мира на этой дистанции — в 2014 году они с Иваном Штылем (его не допустили на Игры в Париже) прошли 500-метровку за 1 минуту 35,82 секунды.

В пятницу Петров также выступит в полуфинале одиночек на дистанции 1000 м.