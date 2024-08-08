 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Олимпиада-2024 в Париже ,  
0 

В сборной Канады на Олимпиаде произошли вспышки кишечной инфекции

В сборной Канады на Олимпиаде произошли две вспышки кишечной инфекции
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
У легкоатлетов вирусную инфекцию с симптомами со стороны ЖКТ подхватили более десяти человек, в команде по велоспорту на треке — шестеро, причиной стали кампилобактерии
Мишель Харрисон (справа)
Мишель Харрисон (справа) (Фото: Alex Pantling / Getty Images )

Среди канадских велогонщиков и легкоатлетов на Олимпиаде в Париже произошли вспышки разных кишечных инфекций, сообщает CBC.

Среди заболевших легкоатлетов — спринтер Зои Шерар, которая из-за самочувствия не смогла выйти в финал на 400-метровке, трехкратная чемпионка Канады в беге на 100 м с барьерами Мишель Харрисон и выступающий в спортивной ходьбе Эван Данфи. Данфи признался, что перед гонкой его рвало восемь часов.

Причиной болезни Шерар стал вирус, она сказала, что всего в команде заболели 10–15 человек, включая тренеров.

Мэр Парижа назвала фейками новости о заболевших из-за Сены олимпийцах
Спорт
Анн Идальго и Тони Эстанге

В сборной Канады по велоспорту на треке за последнюю неделю произошла «мини-вспышка» бактериальной кишечной инфекции из-за кампилобактерий, затронувшая трех спортсменов и трех других членов команды. Они быстро пошли на поправку благодаря антибиотикам.

Майк Уилкинсон, врач Канадского олимпийского комитета, также сообщил, что у спортсменов было несколько случаев ОРВИ, в том числе два положительных теста на коронавирус.

Байден усомнился в мирной передаче власти в США в случае поражения Трампа

В Японии произошло землетрясение магнитудой 6.9

Кандидат Трампа в вице-президенты заявил, что США не обязаны защищать ЕС

Чистая прибыль «Сбера» за полугодие превысила ₽810 млрд

Евгения Поддубного доставили в Москву для лечения

Автомобили в России подорожают вдвое

Зеленоград стал первым в Старой Москве по темпам роста цен на новостройки

ЦБ предложил закрыть «неквалам» доступ к любым иностранным бумагам, кроме ЕАЭС

Подборка каналов РБК в Telegram
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Олимпиада-2024
Материалы по теме
Спортсменка попала в больницу с кишечной палочкой после заплыва в Сене
Спорт
Три триатлониста снялись с эстафеты на Олимпиаде из-за кишечной инфекции
Спорт
Еще у двух атлетов выявили симптомы кишечной палочки после заплыва в Сене
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 августа
EUR ЦБ: 93,84 (+0,82) Инвестиции, 07 авг, 17:34 Курс доллара на 8 августа
USD ЦБ: 85,95 (+0,79) Инвестиции, 07 авг, 17:34
Российские каноисты вышли в финал. Что происходит на ОлимпиадеСпорт, 14:02
Когда День строителя в России: история и традиции праздникаНедвижимость, 14:01
ГК ФСК построит еще один жилой дом в Ленинском округе ПодмосковьяРБК Компании, 14:00
Нападение ВСУ на Курскую область. Главное к этому часуПолитика, 13:58
Ракова сообщила статистику по оплачиваемым стажировкам для выпускниковГород, 13:56
Над Курской областью сбили еще две ракеты ВСУПолитика, 13:56
Российская каноистка не смогла выйти в полуфинал ОлимпиадыСпорт, 13:55
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Минус 65: как строят железную дорогу в экстремальном климатеРБК и УК «Эльга», 13:55
Италия удвоила налог на зарубежные доходы состоятельных иностранцевЭкономика, 13:54
Не брать заем 7 лет: как еще улучшить кредитную историю после банкротстваPro, 13:50
«Уральские авиалинии» возглавил сын прежнего гендиректораБизнес, 13:45
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 13:44
Путин наградил орденом отметившего 70-летие ГаззаеваСпорт, 13:42
Российским фигуристам передадут бронзовые медали Олимпиады-2022Спорт, 13:28