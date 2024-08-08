В сборной Канады на Олимпиаде произошли вспышки кишечной инфекции

В сборной Канады на Олимпиаде произошли две вспышки кишечной инфекции

У легкоатлетов вирусную инфекцию с симптомами со стороны ЖКТ подхватили более десяти человек, в команде по велоспорту на треке — шестеро, причиной стали кампилобактерии

Мишель Харрисон (справа) (Фото: Alex Pantling / Getty Images )

Среди канадских велогонщиков и легкоатлетов на Олимпиаде в Париже произошли вспышки разных кишечных инфекций, сообщает CBC.

Среди заболевших легкоатлетов — спринтер Зои Шерар, которая из-за самочувствия не смогла выйти в финал на 400-метровке, трехкратная чемпионка Канады в беге на 100 м с барьерами Мишель Харрисон и выступающий в спортивной ходьбе Эван Данфи. Данфи признался, что перед гонкой его рвало восемь часов.

Причиной болезни Шерар стал вирус, она сказала, что всего в команде заболели 10–15 человек, включая тренеров.

В сборной Канады по велоспорту на треке за последнюю неделю произошла «мини-вспышка» бактериальной кишечной инфекции из-за кампилобактерий, затронувшая трех спортсменов и трех других членов команды. Они быстро пошли на поправку благодаря антибиотикам.

Майк Уилкинсон, врач Канадского олимпийского комитета, также сообщил, что у спортсменов было несколько случаев ОРВИ, в том числе два положительных теста на коронавирус.