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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Российская каноистка вышла в четвертьфинал Олимпиады

Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Ромасенко финишировала пятой в третьем квалификационном заплыве с результатом 49,83 секунды
Олеся Ромасенко
Олеся Ромасенко (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Россиянка Олеся Ромасенко вышла в четвертьфинал Олимпиады на соревнованиях каноэ-одиночек на 200 м.

Ромасенко финишировала пятой в третьем квалификационном заплыве с результатом 49,83 сек. Первое место заняла канадка София Дженсен (46.80), второе — испанка Антиа Хакоме (47.35). Они напрямую вышли в полуфинал.

Четвертьфинал пройдет 8 августа, полуфиналы и финал — 10 августа.

34-летняя Ромасенко является многократной медалисткой чемпионатов мира и Европы, однако в последний раз попадала в призы в 2019-м.

Позднее 8 августа в полуфинале каноэ-двойки на 500 м выступят россияне Алексей Коровашков и Захар Петров.


 

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