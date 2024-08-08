Российская каноистка вышла в четвертьфинал Олимпиады
Россиянка Олеся Ромасенко вышла в четвертьфинал Олимпиады на соревнованиях каноэ-одиночек на 200 м.
Ромасенко финишировала пятой в третьем квалификационном заплыве с результатом 49,83 сек. Первое место заняла канадка София Дженсен (46.80), второе — испанка Антиа Хакоме (47.35). Они напрямую вышли в полуфинал.
Четвертьфинал пройдет 8 августа, полуфиналы и финал — 10 августа.
34-летняя Ромасенко является многократной медалисткой чемпионатов мира и Европы, однако в последний раз попадала в призы в 2019-м.
Позднее 8 августа в полуфинале каноэ-двойки на 500 м выступят россияне Алексей Коровашков и Захар Петров.
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