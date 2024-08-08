В USADA обвинили руководство WADA в попытке очернить коллег и спортсменов

Гендиректор Антидопингового агентства США заявил о необходимости «привести WADA в порядок», чтобы олимпийские ценности «обрели смысл»

Трэвис Тайгарт, генеральный директор Антидопингового агентства США (Фото: Nathan Howard/Getty Images)

Трэвис Тайгарт, генеральный директор Антидопингового агентства США (USADA), ответил на заявление Всемирного антидопингового агентства (WADA) относительно информаторов. В частности, он обвинил WADA в «попытках очернить других».

Всемирное антидопинговое агентство ранее сообщило, что USADA позволило пойманным на применении допинга спортсменам в период с 2011 по 2014 год продолжать соревноваться. За освобождение от санкций атлеты должны были работать под прикрытием и рассказывать о других нарушителях антидопинговых правил. В США выдвинули встречное обвинение в отношении всемирной организации.

«Печально видеть отчаянные и опасные попытки руководителей WADA очернить других, включая информаторов, вместо того чтобы ответить на основные вопросы о том, почему они позволили Китаю скрыть 23 положительных теста на триметазидин и два положительных теста на метандиенон», — сказано в заявлении Тайгарта на сайте USADA.

Также USADA заявляет, что руководство WADA знало о сотрудничестве американского агентства со спортсменами и их возвращении к соревнованиям. «Это было необходимо для расследований со стороны ФБР», — пояснили в организации.

«В ходе этих расследований спортсмены предоставили правоохранительным органам, USADA и международной федерации оперативную информацию, которая привела к выявлению нарушений антидопинговых правил. Очень важно, чтобы мы следили за правдой, используя все имеющиеся в нашем распоряжении ресурсы, защищая как осведомителей, так и тех, кто оказывает существенную помощь», — отметил Тайгарт.

По его мнению, нынешнее руководство WADA «больше заинтересовано в собственной репутации, чем в работе по защите «чистого спорта»: «Чистые спортсмены заслуживают ответов, и они заслуживают лучшего от WADA. Чтобы олимпийские ценности имели смысл, пришло время привести WADA в порядок».

Ранее сообщалось, что USADA может грозить лишение статуса соответствия из-за «акта Родченкова», используемого США для расследования положительных результатов допинг-тестов 23 китайских пловцов. Акт позволяет американским силовикам преследовать любого человека, вовлеченного в допинговый сговор на любых соревнованиях с американским участием.