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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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На лодке украинки нашли пропаганду. Что происходит на Олимпиаде

Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
На Олимпиаде проходит 13-й соревновательный день. Что происходит на Играх в Париже — в онлайне «РБК Спорт»
Анастасия Рыбачок
Анастасия Рыбачок (Фото: Соцсети Анасстасии Рыбачок)

Медали в каких видах спорта разыгрываются 8 августа:

  • Плавание. Марафон на 10 км (ж)
  • Парусный спорт. Швертбот (микст), многокорпусник (микст), кайт (м, ж)
  • Скалолазание. Скорость (м)
  • Гребной спринт. Каноэ-двойки, 500 м (м), байдарки-четверки, 500 м (м, ж)
  • Хоккей на траве (м)
  • Прыжки в воду. Трамплин, 3 м (м)
  • Тяжелая атлетика: до 59 кг (ж), до 73 кг (м)
  • Футбол. Матч за 3-е место (м)
  • Греко-римская борьба: до 67 кг, до 87 кг
  • Вольная борьба: до 53 кг (ж),
  • Велотрек. Кейрин (ж), омниум (м)
  • Легкая атлетика. Прыжки в длину (ж), 400 м с/б (ж), метание копья (м), 200 м (м) 110 м с/б (м).
  • Тхэквондо: до 57 кг (ж), до 68 кг (м)
  • Бокс: до 51 кг (м), до 57 кг (м), до 75 кг (ж), до 54 кг (ж)

Медальный зачет

Кто из россиян участвует

  • Каноэ-одиночка, 200 м. Четвертьфинал. Олеся Ромасенко.
  • Каноэ-двойка, 500 м. Полуфинал, финал. Алексей Коровашков и Захар Петров.

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12:00. Россиянка Олеся Ромасенко вышла в четвертьфинал Олимпиады в соревновании каноэ-одиночка на 200 м.

Ромасенко финишировала пятой в третье квалификационном заплыве с результатом 49,83 сек. Четвертьфинал пройдет 8 августа.

Позднее 8 августа в полуфинале каноэ-двойки на 500 м выступят россияне Алексей Коровашков и Захар Петров.

11:00. Организаторы Олимпийских игр 2024 года заставили украинскую каноистку Анастасию Рыбачок частично заклеить надпись на лодке «I am Ukrainian» («Я украинка»). Об этом сообщил главный тренер сборной Украины по гребле Игорь Наев.

По словам тренера, в 2024 году международная федерация ужесточила свои правила и добавила ограничения на надписи, которые можно наносить на лодки. В надписи «I am Ukrainian» организаторы увидели признаки пропаганды.

«В прошлом году это было свободнее. В этом году это проявляется очень конкретно: если мы пишем какой-то лозунг на лодке, нас заставляют его заклеить. Это нас очень удивляет и раздражает», — отметил он.

10:30. Рекордсмен мира в беге на 3000 м с препятствиями Ламеха Гирма пришел в себя после потери сознания во время финала Олимпиады, сообщает L'Equipe.

Эфиоп задел ногой барьер в финале бега на 3000 м с препятствиями, упал плашмя на дорожку и потерял сознание. Призера Токио-2020 унесли в бессознательном состоянии на носилках в подтрибунное помещение. После он пришел в себя и был госпитализирован.

10:00. Волонтер из России рассказала об отношении к себе на Олимпиаде в Париже. «На моей площадке были волонтеры из США, Бразилии, Португалии, Франции, Германии, Италии, Испании. Из России только я, — отметила Алина Кравчук. — Все были внимательны друг другу, по-настоящему дружелюбны и отзывчивы. Негативного отношения к себе я не заметила».

«Также не было никаких дополнительных ограничений для волонтеров из России. У меня были такие же условия работы, как у всех», — добавила она.

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