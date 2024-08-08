Украинку на Олимпиаде заставили закрасить надпись из-за пропаганды

Каноистка Анастасия Рыбачок нанесла на свою лодку надпись «I am Ukrainian». Организаторам соревнований это не понравилось, они увидели тут признаки пропаганды

Организаторы Олимпийских игр 2024 года заставили украинскую каноистку Анастасию Рыбачок закрасить надпись на лодке «I am Ukrainian» («Я украинка»). Об этом сообщил главный тренер сборной Украины по гребле Игорь Наев, которого в соцсетях цитирует спонсор олимпийской команды BGV Group.

«Анастасия Рыбачок заказала лодку, на которой было написано «I am Ukrainian». Организаторам соревнований это очень не понравилось — они сказали, что это политическая реклама. Но ведь это абсурд. Тем не менее, правила есть правила», — отметил Наев.

По словам тренера, в 2024 году международная федерация ужесточила свои правила и добавила ограничения на надписи, которые можно наносить на лодки. В надписи «I am Ukrainian» организаторы увидели признаки пропаганды.

«В прошлом году это было свободнее. В этом году это проявляется очень конкретно: если мы пишем какой-то лозунг на лодке, нас заставляют его заклеить. Это нас очень удивляет и раздражает», — отметил он.

Рыбачок является серебряным призером Токио-2020 в двойке на дистанции 500 м.