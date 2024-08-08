L'Equipe сообщил о состоянии потерявшего сознание на Играх рекордсмена

L'Equipe: потерявший сознание на Олимпиаде рекордсмен мира пришел в себя

Призера Токио-2020 унесли в бессознательном состоянии на носилках в подтрибунное помещение. После он был госпитализирован

Ламеха Гирма (Фото: Reuters)

Рекордсмен мира в беге на 3000 м с препятствиями Ламеха Гирма пришел в себя после потери сознания во время финала Олимпиады, сообщает L'Equipe.

Эфиоп задел ногой барьер в финале бега на 3000 м с препятствиями, упал плашмя на дорожку и потерял сознание. Призера Токио-2020 унесли в бессознательном состоянии на носилках в подтрибунное помещение. После он пришел в себя и был госпитализирован.

Эфиопский журналист Эабиса Негесе опубликовал в соцсетях фотографию Гирмы из больницы с подписью «Гирма уверенно восстанавливается».

Гирма является серебряным призером Олимпиады в Токио на дистанции 3000 м с препятствиями. В феврале 2023 года он установил мировой рекорд в беге на 3000 м в помещении.

Золото в беге на 3000 м с препятствиями завоевал марокканец Суфиан Эль‑Баккали, показав результат 8 минут 6,05 секунды. Это его второе олимпийское золото в карьере, ранее спортсмен побеждал на Играх‑2020 в Токио в этой дисциплине. Он стал вторым бегуном, завоевавшим два олимпийских золота подряд в стипль-чезе. Первым был финн Волмари Исо-Холло, который на Олимпиаде 1936 года завоевал второе подряд олимпийское золото в этой дисциплине.

Серебряную медаль взял американец Кеннет Рукс (8.06,41), бронзовая награда досталась кенийцу Абрахаму Кибивоту (8.06,47).