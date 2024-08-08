Украина завоевала третью золотую медаль на Олимпиаде
Украинский боксер Александр Хижняк стал олимпийским чемпионом.
В бою за золотую медаль среди спортсменов до 80 кг он оказался сильнее представителя Казахстана Нурбека Оралбая. Это уже второй олимпийский финал для Хижняка в карьере. В Токио украинец оказался в шаге от медали высшей пробы, но в итоге уступил нокаутом.
Оралбай, который противостоял Хижняку, является действующим чемпионом мира в своей вестовой категории. Однако зимой прошлого года оба спортсмена встречались между собой и тогда победу также одержал Хижняк.
Для Украины это уже третья золотая медаль на Олимпийских играх в Париже. До этого награду высшей категории получила легкоатлетка Ярослава Магучих, а также сборная Украины по фехтованию на саблях. В финале украинки оказались точнее представительниц Южной Кореи со счетом 45:42.
Екатерина Мизулина отказалась принимать извинения Артемия Лебедева
Денис Мантуров поручил Минфину направить 1,8 млрд руб. для переселения жителей Курской области
Инсайдер сообщил о планах Apple выпустить iPhone Air
Продолжение сериала «Клиника» выйдет на экраны в ближайшие месяцы
В Дагестане шахматистка отравила соперницу ртутью
Автомобили в России подорожают вдвое
Силовики задержали мужчину во время росписи в загсе. Видео
Вратарь из Армении забил гол ударом от своих ворот. Видео
Подборка каналов РБК в Telegram