 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Олимпиада-2024 в Париже ,  
0 

Украина завоевала третью золотую медаль на Олимпиаде

Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
В бою за золотую медаль Олимпиады боксер Александр Хижняк оказался сильнее казаха Нурбека Оралбая
Александр Хижняк
Александр Хижняк (Фото: Jiang Wenyao / Global look press)

Украинский боксер Александр Хижняк стал олимпийским чемпионом.

В бою за золотую медаль среди спортсменов до 80 кг он оказался сильнее представителя Казахстана Нурбека Оралбая. Это уже второй олимпийский финал для Хижняка в карьере. В Токио украинец оказался в шаге от медали высшей пробы, но в итоге уступил нокаутом.

Оралбай, который противостоял Хижняку, является действующим чемпионом мира в своей вестовой категории. Однако зимой прошлого года оба спортсмена встречались между собой и тогда победу также одержал Хижняк.

Для Украины это уже третья золотая медаль на Олимпийских играх в Париже. До этого награду высшей категории получила легкоатлетка Ярослава Магучих, а также сборная Украины по фехтованию на саблях. В финале украинки оказались точнее представительниц Южной Кореи со счетом 45:42.

Екатерина Мизулина отказалась принимать извинения Артемия Лебедева

Денис Мантуров поручил Минфину направить 1,8 млрд руб. для переселения жителей Курской области

Инсайдер сообщил о планах Apple выпустить iPhone Air

Продолжение сериала «Клиника» выйдет на экраны в ближайшие месяцы

В Дагестане шахматистка отравила соперницу ртутью

Автомобили в России подорожают вдвое

Силовики задержали мужчину во время росписи в загсе. Видео

Вратарь из Армении забил гол ударом от своих ворот. Видео

Подборка каналов РБК в Telegram
Авторы
Теги
Грант Гетадарян Грант Гетадарян
Международная ассоциация бокса (IBA) Украина бокс Олимпиада
Материалы по теме
Мэр Парижа назвала фейками новости о заболевших из-за Сены олимпийцах
Спорт
Американка повторила рекорд Олимпиады при Гитлере
Спорт
Рекордсмен мира потерял сознание во время финала на Олимпиаде
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 августа
EUR ЦБ: 93,84 (+0,82) Инвестиции, 07 авг, 17:34 Курс доллара на 8 августа
USD ЦБ: 85,95 (+0,79) Инвестиции, 07 авг, 17:34
В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасностьПолитика, 01:46
Военкор Коц рассказал о настроении Поддубного после раненияПолитика, 01:42
Байден усомнился в мирной передаче власти в США в случае поражения ТрампаПолитика, 01:38
Алаудинов оценил ситуацию в Курской областиПолитика, 01:11
Белый дом пообещал узнать у Украины о целях атаки на Курскую областьПолитика, 01:11
Украина завоевала третью золотую медаль на ОлимпиадеСпорт, 00:52
В СК пообещали установить причастных к ранению ПоддубногоПолитика, 00:52
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
В ООН выразили беспокойство из-за ранения военкора ПоддубногоПолитика, 00:36
В Вене отменили три концерта Тейлор Свифт из-за угрозы терактовОбщество, 00:32
Американка повторила рекорд Олимпиады при ГитлереСпорт, 00:32
«Ъ» узнал суть обвинения против генерала БулгаковаПолитика, 00:26
Курский губернатор сообщил, что Поддубный пришел в сознаниеПолитика, 00:16
Приведет ли к беспорядкам возвращение лидера сепаратистов в КаталониюПолитика, 00:00
На Украине зафиксировали первую смерть от штамма коронавируса FLiRTОбщество, 07 авг, 23:53