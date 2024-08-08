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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Американка повторила рекорд Олимпиады при Гитлере

Американка третьей в истории забрала золото в разных видах спорта на Олимпиаде
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Кристен Фолкнер удалось взять золотые медали в двух видах спорта — велошоссе и велотрек
Кристен Фолкнер
Кристен Фолкнер (Фото: IMAGO/Alex Whitehead/SWpix.com)

Американка Кристен Фолкнер завоевала золотую медаль в командной гонке преследования на треке. Это ее вторая медаль высшего достоинства на этой Олимпиаде. Ранее она одержала победу в шоссейной гонке с группового старта.

Таким образом она стала третьей спортсменкой в истории, которой удалось взять золотые медали в двух видах спорта — велошоссе и велотрек на одной Олимпиаде.

В 2000 году подобного добилась знаменитая голландская велогонщица Леонтин ван Морсел, тоже взявшая золото на треке и на шоссе. Предыдущий подобный случай до Фолкнер и ван Морсел случился на Олимпиаде в Берлине, проводившейся в 1936-м при Третьем рейхе и власти Адольфа Гитлера. Тогда победителем стал французский велогонщик Робер Шарпентье.

Фолкнер окончила Гарвардский университет со степенью бакалавра по информатике, во время обучения также занималась академической греблей.

Олимпийские игры завершатся 11 августа.

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