«Зенит» объявил об уходе Ахметова «Зенит» объявил об уходе Ильзата Ахметова

Ильзат Ахметов был игроком «Зенита» с января 2024-го, в прошлом сезоне выступал в аренде в «Крыльях Советов». В мае он получил сотрясение мозга в игре со «Спартаком»

Ильзат Ахметов (Фото: Официальный сайт ФК «‎Зенит»)

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Полузащитник Ильзат Ахметов покинул «Зенит» в связи с окончанием контракта, сообщается на сайте клуба.

Ахметов был игроком «Зенита» с января 2024 года, провел 21 матч, стал чемпионом России, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны.

В сезоне 2025/26 он выступал за самарские «Крылья Советов», где забил два гола и сделал восемь передач в 31 матче. 1 мая в матче со «Спартаком» получил сотрясение мозга и покинул поле на носилках.

На счету Ахметова девять матчей за сборную России в 2019–2023 годах.