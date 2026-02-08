Австрийский сноубордист объяснил раздевание до пояса после победы на ОИ
Австрийский сноубордист Бенджамин Карл, защитивший титул олимпийского чемпиона в параллельном гигантском слаломе, заявил, что разделся до пояса после победы, желая повторить жест своего соотечественника, горнолыжника Хермана Майера. Слова Карла приводятся на сайте Олимпиады.
40-летний Карл в финале опередил Ким Сан Кюма из Южной Кореи. Австриец стал самым возрастным чемпионом зимних Игр в индивидуальных дисциплинах, превзойдя достижение норвежского биатлониста Уле-Эйнар Бьёрндалена.
После финиша австриец разделся до пояса и, сжав кулаки, громко закричал.
«Это была дань уважения Херману Майеру, — сказал Карл. — Он был одним из величайших лыжников всех времен в Австрии, и он однажды сделал это. Я всегда хотел сделать то же самое».
По словам Карла, он хотел сделать такой жест еще на Играх в Пекине, но был переполнен эмоциями и забыл, а в Италии ему удалось и это «венец его карьеры».
Горнолыжник Майер — двукратный чемпион Игр-1998 (супергигант, гигантский слалом), двукратный призер Олимпиады в Турине, трехкратный чемпион мира.
В Нагано Майер во время скоростного спуска потерял равновесие, перевернулся, ударился головой о трассу и вылетел за ограждения, но через несколько дней смог восстановиться и взять два золота.
