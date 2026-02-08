 Перейти к основному контенту
Австрийский сноубордист объяснил раздевание до пояса после победы на ОИ

Сноубордист Карл объяснил, зачем разделся до пояса после победы на Олимпиаде
Бенджамин Карл заявил, что всегда хотел так отпраздновать победу и заодно отдать дань уважения соотечественнику, двукратному чемпиону Игр в горнолыжном спорте Херману Майеру, повторив его жест
Бенджамин Карл
Бенджамин Карл (Фото: Hannah Peters / Getty Images)

Австрийский сноубордист Бенджамин Карл, защитивший титул олимпийского чемпиона в параллельном гигантском слаломе, заявил, что разделся до пояса после победы, желая повторить жест своего соотечественника, горнолыжника Хермана Майера. Слова Карла приводятся на сайте Олимпиады.

40-летний Карл в финале опередил Ким Сан Кюма из Южной Кореи. Австриец стал самым возрастным чемпионом зимних Игр в индивидуальных дисциплинах, превзойдя достижение норвежского биатлониста Уле-Эйнар Бьёрндалена.
После финиша австриец разделся до пояса и, сжав кулаки, громко закричал.

«Это была дань уважения Херману Майеру, — сказал Карл. — Он был одним из величайших лыжников всех времен в Австрии, и он однажды сделал это. Я всегда хотел сделать то же самое».

По словам Карла, он хотел сделать такой жест еще на Играх в Пекине, но был переполнен эмоциями и забыл, а в Италии ему удалось и это «венец его карьеры».

Российский саночник Репилов занял 14-е место. Что происходит на Играх
Спорт
Фото: Lars Baron / Getty Images

Горнолыжник Майер — двукратный чемпион Игр-1998 (супергигант, гигантский слалом), двукратный призер Олимпиады в Турине, трехкратный чемпион мира.

В Нагано Майер во время скоростного спуска потерял равновесие, перевернулся, ударился головой о трассу и вылетел за ограждения, но через несколько дней смог восстановиться и взять два золота.

