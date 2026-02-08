Российского дзюдоиста признали спортсменом года по версии IJF

Российского дзюдоиста Тимура Арбузова признали спортсменом года по версии IJF

В 2025 году Арбузов стал чемпионом мира и чемпионом Европы

Тимур Арбузов (Фото: Yohei Osada / AFLO / Global Look Press)

Россиянин Тимур Арбузов стал лауреатом премии Международной федерации дзюдо (IJF) в категории «Спортсмен года». Об этом сообщается на сайте организации.

Церемония награждения прошла в Париже в рамках турнира «Большого шлема». На премию также были номинированы француз Жоан-Бенжамен Габа и японец Санширо Мурао.

21-летний Арбузов выступает в категории до 81 кг. В 2025 году спортсмен взял золото чемпионата мира в Будапеште и чемпионата Европы в Подгорице.

IJF первой среди федераций олимпийских видов спорта разрешила российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях с использованием национального флага и гимна.