 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Манчестер Сити 1 2,32 x 3,8 2 2,95 Футбол Турция. Суперлига Кайсериспор Коджаэлиспор 1 2,95 x 3,05 2 2,45 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Челси Лидс Юнайтед 1 1,55 x 4,4 2 5,4 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1 4,1 x 4,3 2 1,75 Футбол Италия. Кубок Наполи Комо 1 2,35 x 3,2 2 3,2 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ Зенит ЦСКА 1 1,95 x 3,6 2 3,75 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ Динамо Краснодар 1 3,1 x 3,5 2 2,25 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,85 x 20 2 1,47
Олимпиада-2026⁠,
0

Акопян заявил, что был рад дать Гуменнику права на свою музыку для Игр

Скрипач Акопян: с удовольствием предоставил Гуменнику права на свою музыку
Сюжет
Олимпиада-2026
Гуменник был вынужден заменить музыку в короткой программе из-за проблем с авторскими правами. Вместо композиции из «Парфюмера» он будет кататься под «Waltz 1805» Акопяна. Скрипач заявил, что будет болеть за Гуменника и Петросян
Петр Гуменник
Петр Гуменник (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Скрипач и композитор Эдгар Акопян заявил «РИА Новости», что с удовольствием предоставил Петру Гуменнику права на использование его музыки для выступления на Олимпиаде и будет болеть за российских фигуристов.

Ранее стало известно, что Гуменнику не одобрили музыку из фильма «Парфюмер» для короткой программы из-за проблем с авторскими правами. В итоге он выступит под «Waltz 1805» Акопяна.

«Многие годы мое творчество тесно связано с этим прекрасным видом спорта. Соответственно, в музыку, которую я пишу, изначально закладываю возможность катания», — рассказал Акопян.

Композитор добавил, что для него «значимо одно — удача наших Петра и Аделии».

Авербух назвал странной проблему Гуменника с правами на музыку на Играх
Спорт
Петр Гуменник

Фигуристы-одиночники представят короткую программу 10 февраля.

Гуменник — действующий чемпион России и двукратный победитель финала Гран-при России.

На Играх в Италии также выступит российская фигуристка Аделия Петросян, короткая программа у женщин запланирована на 17 февраля.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет

Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026

Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов

Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины

Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах

Авторы
Теги
Персоны
Анна Сатдинова
фигурное катание Олимпиада-2026 Петр Гуменник
Петр Гуменник фото
Петр Гуменник
фигурист
11 апреля 2002 года
Материалы по теме
Что известно о проблемах Гуменника с музыкой на Олимпиаде
Спорт
Гуменник сменил музыку к короткой программе на Олимпиаде после запрета
Спорт
ISU заявил, что фигурист Гуменник сам отвечает за авторские права музыки
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 91,05 (+0,76) Инвестиции, 06 фев, 17:18 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 77,05 (+0,5) Инвестиции, 06 фев, 17:18
Японская сноубордистка установила рекорд по участию в Олимпийских играх Спорт, 12:45
Акопян заявил, что был рад дать Гуменнику права на свою музыку для Игр Спорт, 12:45
СК завел дело о халатности после нападения подростка на студентов в Уфе Общество, 12:41
Альтернатива вкладу: зачем добавлять внебиржевые бонды в инвестпортфель #всенабиржу!, 12:40
Российские военные взяли два пункта в Сумской и Харьковской областях Политика, 12:35
В районах проведения Олимпиады погибли четыре человека из-за схода лавин Спорт, 12:32
Какая из стран завоевала наибольшее число медалей в истории Олимпиад Спорт, 12:31
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Дуров объяснил, какие политики вводят запреты на соцсети подросткам Политика, 12:30
Как сделать автоперевозки быстрыми и рентабельными РБК и Teboil PRO, 12:25
В институте имени Пушкина назвали количество слов в русском языке Общество, 12:13
Правительство присвоило статус наукограда подмосковному Долгопрудному Общество, 12:12
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 12:12
✍🏻 Почему вас не слышат? Тест на поведение в конфликте 12:03
Как просить повышения зарплаты: пошаговое руководство и советы экспертов Образование, 12:00