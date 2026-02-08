Акопян заявил, что был рад дать Гуменнику права на свою музыку для Игр
Скрипач и композитор Эдгар Акопян заявил «РИА Новости», что с удовольствием предоставил Петру Гуменнику права на использование его музыки для выступления на Олимпиаде и будет болеть за российских фигуристов.
Ранее стало известно, что Гуменнику не одобрили музыку из фильма «Парфюмер» для короткой программы из-за проблем с авторскими правами. В итоге он выступит под «Waltz 1805» Акопяна.
«Многие годы мое творчество тесно связано с этим прекрасным видом спорта. Соответственно, в музыку, которую я пишу, изначально закладываю возможность катания», — рассказал Акопян.
Композитор добавил, что для него «значимо одно — удача наших Петра и Аделии».
Фигуристы-одиночники представят короткую программу 10 февраля.
Гуменник — действующий чемпион России и двукратный победитель финала Гран-при России.
На Играх в Италии также выступит российская фигуристка Аделия Петросян, короткая программа у женщин запланирована на 17 февраля.
