Олимпиада-2026⁠,
0

За кем из россиян стоит следить во второй день Олимпиады-2026

Трое россиян выступят во второй день Олимпиады-2026
Сюжет
Олимпиада-2026
Во второй день Олимпиады выступят трое россиян. За кем из стоит последить — в материале «РБК Спорт»
Фото: Patrick Smith / Getty Images
Фото: Patrick Smith / Getty Images

8 февраля

13:30. Горные лыжи. Юлия Плешкова (скоростной спуск)
14:30. Лыжные гонки. Савелий Коростелев (скиатлон)
19:00. Санный спорт. Павел Репилов (третий и четвертый заезды)

Юлия Плешкова
Юлия Плешкова
(Фото: ТАСС)

Чемпионка России по горнолыжному спорту Юлия Плешкова примет участие на своей второй Олимпиаде в карьере. Спортсменка стартует на турнире в скоростном спуске.

На Олимпийских играх 2022 года Плешкова приняла участие в соревнованиях в гигантском слаломе (27-е место), супергиганте (18-е место), скоростном спуске (20-е место) и в комбинации (10-е место).

Савелий Коростелев
Савелий Коростелев
(Фото: ТАСС)

Многократный чемпион России Савелий Коростелев 8 февраля выступит в скиатлоне. На нынешнем турнире спортсмен также выступит в спринте, индивидуальной гонке и масс-старте.

Павел Репилов
Павел Репилов
(Фото: ТАСС)

Трехкратный чемпион России по санному спорту Павел Репилов  6 февраля принял участие в первых двух заездах, заняв 16-е место. Общее время 23-летнего россиянина за два заезда — 1 минута 47,708 секунды. Лидеру, немцу Максу Лангенхану (52,924), Репилов уступает 1,882 секунды. 7 февраля состоятся третий и четвертый заезды.

Кто из сменивших гражданство россиян будет выступать в первый день Олимпиады

Анастасия Кузьмина
Анастасия Кузьмина
(Фото: Getty Images)

Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анастасия Кузьмина, которая с 2008-го года выступает за Словакию, вошла в состав сборной на зимние Игры-2026. Она может выступить в смешанной эстафете 4x6км.

Фото: Matthew Stockman / Getty Images
Фото: Matthew Stockman / Getty Images

Также двое экс-россиян примут участие в командном турнире по фигурному катанию.

Анастасия Метелкина и Лука Берулава
Анастасия Метелкина и Лука Берулава
(Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Выступающие за Грузию Анастасия Метелкина и Лука Берулава в короткой программе спортивных пар расположились на второй строчке, набрав 77,54 очка.

Анастасия Губанова
Анастасия Губанова
(Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Уроженка Тольятти Анастасия Губанова также представляет грузинскую команду. В короткой программе женщин она набрала 67,79 очков и заняла пятое место.

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Альвина Цаканян
Олимпиада-2026 россияне на Олимпиаде-2026 Олимпийские игры Юлия Плешкова Савелий Коростелев Павел Репилов
Юлия Плешкова фото
Юлия Плешкова
спортсменка
17 мая 1997 года
Савелий Коростелев фото
Савелий Коростелев
спортсмен
30 ноября 2003 года
Павел Репилов фото
Павел Репилов
спортсмен
16 июля 2002 года
