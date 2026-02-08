За кем из россиян стоит следить во второй день Олимпиады-2026
8 февраля
13:30. Горные лыжи. Юлия Плешкова (скоростной спуск)
14:30. Лыжные гонки. Савелий Коростелев (скиатлон)
19:00. Санный спорт. Павел Репилов (третий и четвертый заезды)
Чемпионка России по горнолыжному спорту Юлия Плешкова примет участие на своей второй Олимпиаде в карьере. Спортсменка стартует на турнире в скоростном спуске.
На Олимпийских играх 2022 года Плешкова приняла участие в соревнованиях в гигантском слаломе (27-е место), супергиганте (18-е место), скоростном спуске (20-е место) и в комбинации (10-е место).
Многократный чемпион России Савелий Коростелев 8 февраля выступит в скиатлоне. На нынешнем турнире спортсмен также выступит в спринте, индивидуальной гонке и масс-старте.
Трехкратный чемпион России по санному спорту Павел Репилов 6 февраля принял участие в первых двух заездах, заняв 16-е место. Общее время 23-летнего россиянина за два заезда — 1 минута 47,708 секунды. Лидеру, немцу Максу Лангенхану (52,924), Репилов уступает 1,882 секунды. 7 февраля состоятся третий и четвертый заезды.
Кто из сменивших гражданство россиян будет выступать в первый день Олимпиады
Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анастасия Кузьмина, которая с 2008-го года выступает за Словакию, вошла в состав сборной на зимние Игры-2026. Она может выступить в смешанной эстафете 4x6км.
Также двое экс-россиян примут участие в командном турнире по фигурному катанию.
Выступающие за Грузию Анастасия Метелкина и Лука Берулава в короткой программе спортивных пар расположились на второй строчке, набрав 77,54 очка.
Уроженка Тольятти Анастасия Губанова также представляет грузинскую команду. В короткой программе женщин она набрала 67,79 очков и заняла пятое место.
Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026
