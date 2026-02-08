Трое россиян выступят во второй день Олимпиады-2026

За кем из россиян стоит следить во второй день Олимпиады-2026

Во второй день Олимпиады выступят трое россиян. За кем из стоит последить — в материале «РБК Спорт»

Фото: Patrick Smith / Getty Images

8 февраля 13:30. Горные лыжи. Юлия Плешкова (скоростной спуск)

14:30. Лыжные гонки. Савелий Коростелев (скиатлон)

19:00. Санный спорт. Павел Репилов (третий и четвертый заезды)

Юлия Плешкова (Фото: ТАСС)

Чемпионка России по горнолыжному спорту Юлия Плешкова примет участие на своей второй Олимпиаде в карьере. Спортсменка стартует на турнире в скоростном спуске.

На Олимпийских играх 2022 года Плешкова приняла участие в соревнованиях в гигантском слаломе (27-е место), супергиганте (18-е место), скоростном спуске (20-е место) и в комбинации (10-е место).

Савелий Коростелев (Фото: ТАСС)

Многократный чемпион России Савелий Коростелев 8 февраля выступит в скиатлоне. На нынешнем турнире спортсмен также выступит в спринте, индивидуальной гонке и масс-старте.

Павел Репилов (Фото: ТАСС)

Трехкратный чемпион России по санному спорту Павел Репилов 6 февраля принял участие в первых двух заездах, заняв 16-е место. Общее время 23-летнего россиянина за два заезда — 1 минута 47,708 секунды. Лидеру, немцу Максу Лангенхану (52,924), Репилов уступает 1,882 секунды. 7 февраля состоятся третий и четвертый заезды.

Кто из сменивших гражданство россиян будет выступать в первый день Олимпиады

Анастасия Кузьмина (Фото: Getty Images)

Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анастасия Кузьмина, которая с 2008-го года выступает за Словакию, вошла в состав сборной на зимние Игры-2026. Она может выступить в смешанной эстафете 4x6км.

Фото: Matthew Stockman / Getty Images

Также двое экс-россиян примут участие в командном турнире по фигурному катанию.

Анастасия Метелкина и Лука Берулава (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Выступающие за Грузию Анастасия Метелкина и Лука Берулава в короткой программе спортивных пар расположились на второй строчке, набрав 77,54 очка.

Анастасия Губанова (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Уроженка Тольятти Анастасия Губанова также представляет грузинскую команду. В короткой программе женщин она набрала 67,79 очков и заняла пятое место.