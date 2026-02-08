С какими запретами столкнутся россияне на Олимпиаде-2026
На Олимпийских играх в Италии 13 россиян выступят в нейтральном статусе. На Олимпиаде-2026, как и в Париже, они не смогут принять участие в церемонии открытия.
Флаг и гимн для нейтральных спортсменов будет таким же, как и на прошлой Олимпиаде. Флаг — зеленый с белой эмблемой и буквами AIN. Гимн — специально придуманная по заказу МОК мелодия, не имеющая никакого отношения к России.
Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина‑д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.
МОК выдвинул целый ряд требований к россиянам. Некоторые из условий:
- российские или белорусские спортсмены будут допущены к соревнованиям в качестве нейтральных спортсменов;
- российская символика (в том числе флаг и герб) будет запрещена на всех официальных мероприятиях Игр;
- попасть на Игры смогут лишь те, кто пройдет отборочные соревнования;
- медали, завоеванные нейтральными спортсменами, не будут отображаться в общем медальном зачете;
- российские и белорусские атлеты не смогут участвовать в командных соревнованиях;
- спортсмены и персонал, которые публично поддерживали военную операцию, не смогут принять участие в Играх;
- спортсмены и персонал, которые имеют отношение к силовым структурам России и Белоруссии, не будут допущены к Играм;
- все нейтральные спортсмены, как и другие атлеты, должны соблюдать все антидопинговые требования, которые изложены в антидопинговых правилах международных федераций;
- решение об участии нейтральных спортсменов в церемонии закрытия будет принято во время Игр с учетом того, что в ней принимают участие все спортсмены совместно;
- российские официальные лица, попавшие под санкции, не смогут посещать Игры;
- все спортсмены должны согласиться с обновленной хартией, в которой говорится о мирных задачах олимпийского движения.
Специальная комиссия (AINERP) оценивала право каждого конкретного спортсмена с российским и белорусским паспортами участвовать в нейтральном статусе в Олимпийских играх 2026 года. В состав AINERP вошли три человека: Николь Ховерц (вице-президент МОК, председатель группы экспертов), По Газоль (представитель комиссии по этике МОК) и Моринари Ватанабэ (представитель комиссии спортсменов МОК).
В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать российских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий: без флага и гимна, при отсутствии связей с вооруженными силами и публичной поддержки военных действий.
В Париже в нейтральном статусе выступили 15 российских спортсменов, они завоевали одну медаль — серебро теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер в парном разряде.
