С какими запретами столкнутся россияне на Олимпиаде-2026

Список запретов для россиян на Олимпиаде-2026 в Италии

Фото: Emmanuele Ciancaglini / Getty Images

На Олимпийских играх в Италии 13 россиян выступят в нейтральном статусе. На Олимпиаде-2026, как и в Париже, они не смогут принять участие в церемонии открытия.

Флаг и гимн для нейтральных спортсменов будет таким же, как и на прошлой Олимпиаде. Флаг — зеленый с белой эмблемой и буквами AIN. Гимн — специально придуманная по заказу МОК мелодия, не имеющая никакого отношения к России.

МОК выдвинул целый ряд требований к россиянам. Некоторые из условий:

российские или белорусские спортсмены будут допущены к соревнованиям в качестве нейтральных спортсменов;

российская символика (в том числе флаг и герб) будет запрещена на всех официальных мероприятиях Игр;

попасть на Игры смогут лишь те, кто пройдет отборочные соревнования;

медали, завоеванные нейтральными спортсменами, не будут отображаться в общем медальном зачете;

российские и белорусские атлеты не смогут участвовать в командных соревнованиях;

спортсмены и персонал, которые публично поддерживали военную операцию, не смогут принять участие в Играх;

спортсмены и персонал, которые имеют отношение к силовым структурам России и Белоруссии, не будут допущены к Играм;

все нейтральные спортсмены, как и другие атлеты, должны соблюдать все антидопинговые требования, которые изложены в антидопинговых правилах международных федераций;

решение об участии нейтральных спортсменов в церемонии закрытия будет принято во время Игр с учетом того, что в ней принимают участие все спортсмены совместно;

российские официальные лица, попавшие под санкции, не смогут посещать Игры;

все спортсмены должны согласиться с обновленной хартией, в которой говорится о мирных задачах олимпийского движения.

Специальная комиссия (AINERP) оценивала право каждого конкретного спортсмена с российским и белорусским паспортами участвовать в нейтральном статусе в Олимпийских играх 2026 года. В состав AINERP вошли три человека: Николь Ховерц (вице-президент МОК, председатель группы экспертов), По Газоль (представитель комиссии по этике МОК) и Моринари Ватанабэ (представитель комиссии спортсменов МОК).