Олимпиада-2026⁠,
0

С какими запретами столкнутся россияне на Олимпиаде-2026

Список запретов для россиян на Олимпиаде-2026 в Италии
Сюжет
Олимпиада-2026
С какими запретами столкнулись россияне на Олимпиаде — в материале «РБК Спорт»
Фото: Emmanuele Ciancaglini / Getty Images
Фото: Emmanuele Ciancaglini / Getty Images

На Олимпийских играх в Италии 13 россиян выступят в нейтральном статусе. На Олимпиаде-2026, как и в Париже, они не смогут принять участие в церемонии открытия.

Флаг и гимн для нейтральных спортсменов будет таким же, как и на прошлой Олимпиаде. Флаг — зеленый с белой эмблемой и буквами AIN. Гимн — специально придуманная по заказу МОК мелодия, не имеющая никакого отношения к России.

Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина‑д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.

В какие дни ждать от россиян медалей на Олимпийских играх 2026 года
Спорт
Аделия Петросян

МОК выдвинул целый ряд требований к россиянам. Некоторые из условий:

  • российские или белорусские спортсмены будут допущены к соревнованиям в качестве нейтральных спортсменов;
  • российская символика (в том числе флаг и герб) будет запрещена на всех официальных мероприятиях Игр;
  • попасть на Игры смогут лишь те, кто пройдет отборочные соревнования;
  • медали, завоеванные нейтральными спортсменами, не будут отображаться в общем медальном зачете;
  • российские и белорусские атлеты не смогут участвовать в командных соревнованиях;
  • спортсмены и персонал, которые публично поддерживали военную операцию, не смогут принять участие в Играх;
  • спортсмены и персонал, которые имеют отношение к силовым структурам России и Белоруссии, не будут допущены к Играм;
  • все нейтральные спортсмены, как и другие атлеты, должны соблюдать все антидопинговые требования, которые изложены в антидопинговых правилах международных федераций;
  • решение об участии нейтральных спортсменов в церемонии закрытия будет принято во время Игр с учетом того, что в ней принимают участие все спортсмены совместно;
  • российские официальные лица, попавшие под санкции, не смогут посещать Игры;
  • все спортсмены должны согласиться с обновленной хартией, в которой говорится о мирных задачах олимпийского движения.

Специальная комиссия (AINERP) оценивала право каждого конкретного спортсмена с российским и белорусским паспортами участвовать в нейтральном статусе в Олимпийских играх 2026 года. В состав AINERP вошли три человека: Николь Ховерц (вице-президент МОК, председатель группы экспертов), По Газоль (представитель комиссии по этике МОК) и Моринари Ватанабэ (представитель комиссии спортсменов МОК).

В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать российских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий: без флага и гимна, при отсутствии связей с вооруженными силами и публичной поддержки военных действий.

В Париже в нейтральном статусе выступили 15 российских спортсменов, они завоевали одну медаль — серебро теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер в парном разряде.

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

