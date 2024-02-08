Россиянка победила украинку и вышла в четвертьфинал турнира в Абу-Даби
Вторая ракетка России Людмила Самсонова пробилась в четвертьфинал турнира WTA 500 в Абу-Даби с призовым фондом более $900 тыс.
В матче второго круга Самсонова победила украинку Ангелину Калинину (32-я ракетка мира) со счетом 6:1, 6:3.
За выход в полуфинал Самсонова сыграет с чешкой Барборой Крейчиковой (12-я).
В другом четвертьфинале сыграют Дарья Касаткина (14-я) и румынка Сорана Кырстя (26-я).
В прошлом году Самсонова дошла в Абу-Даби до финала, где уступила швейцарке Белинде Бенчич в трех сетах.
Теннисистка занимает 15-е место в мировом рейтинге.
Победительница турнира в Абу-Даби получит 500 рейтинговых очков и $142 тыс. призовых.
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