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Россиянка победила украинку и вышла в четвертьфинал турнира в Абу-Даби

Самсонова обыграла украинку Калинину и вышла в четвертьфинал турнира в Абу-Даби
Людмила Самсонова отдала только четыре гейма Ангелине Калининой. В следующем матче россиянка сыграет с чешкой Барборой Крейчиковой
Людмила Самсонова
Людмила Самсонова (Фото: Francois Nel / Getty Images)

Вторая ракетка России Людмила Самсонова пробилась в четвертьфинал турнира WTA 500 в Абу-Даби с призовым фондом более $900 тыс.

В матче второго круга Самсонова победила украинку Ангелину Калинину (32-я ракетка мира) со счетом 6:1, 6:3.

За выход в полуфинал Самсонова сыграет с чешкой Барборой Крейчиковой (12-я).

В другом четвертьфинале сыграют Дарья Касаткина (14-я) и румынка Сорана Кырстя (26-я).

Касаткина вышла в четвертьфинал крупного турнира в Абу-Даби
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Дарья Касаткина

В прошлом году Самсонова дошла в Абу-Даби до финала, где уступила швейцарке Белинде Бенчич в трех сетах.

Теннисистка занимает 15-е место в мировом рейтинге.

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Победительница турнира в Абу-Даби получит 500 рейтинговых очков и $142 тыс. призовых.

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