Российский вратарь повторил рекорд клуба и стал третьей звездой дня в НХЛ

Российский вратарь Сорокин повторил рекорд клуба и стал одной из звезд дня в НХЛ

Тройку лучших игроков дня составили форвард «Флориды» Беннетт, нападающий «Колорадо» Маккиннон и вратарь «Айлендерс» Сорокин

Илья Сорокин (Фото: Dennis Schneidler / Imago / Global Look Press)

Российский вратарь «Нью‑Йорк Айлендерс» Илья Сорокин отразил все 32 броска по своим воротам в матче с «Тампа‑Бэй Лайтнинг» и занял третье место в списке лучших игроков дня, сообщила пресс-служба НХЛ.

«Айлендерс» победили со счетом 2:0. Сорокин в 25-й раз в карьере сделал шатаут в НХЛ и повторил принадлежавший Гленну Решу клубный рекорд.

Всего у Сорокина в этом сезоне 20 матчей и десять побед, в том числе три на ноль.

Лучшим игроком дня стал форвард «Флорида Пантерз» Сэм Беннетт — у него победный гол и ассистентский хет-трик в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (7:6 после овертайма).

Второй звездой дня признали форварда «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона, который забил два гола, в том числе победный, в ворота «Нью‑Йорк Рейнджерс» (3:2 после овертайма).