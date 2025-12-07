Российский вратарь повторил рекорд клуба и стал третьей звездой дня в НХЛ
Российский вратарь «Нью‑Йорк Айлендерс» Илья Сорокин отразил все 32 броска по своим воротам в матче с «Тампа‑Бэй Лайтнинг» и занял третье место в списке лучших игроков дня, сообщила пресс-служба НХЛ.
«Айлендерс» победили со счетом 2:0. Сорокин в 25-й раз в карьере сделал шатаут в НХЛ и повторил принадлежавший Гленну Решу клубный рекорд.
Всего у Сорокина в этом сезоне 20 матчей и десять побед, в том числе три на ноль.
Лучшим игроком дня стал форвард «Флорида Пантерз» Сэм Беннетт — у него победный гол и ассистентский хет-трик в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (7:6 после овертайма).
Второй звездой дня признали форварда «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона, который забил два гола, в том числе победный, в ворота «Нью‑Йорк Рейнджерс» (3:2 после овертайма).
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили