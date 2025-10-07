На Australian Open пройдет турнир с любителями и профи за приз $659 тыс.
В следующем сезоне в рамках Australian Open состоится новый выставочный турнир с призовым фондом 1 млн австралийских долларов (около $659 тыс.). Об этом сообщается на сайте турнира «Большого шлема».
В Million Dollar 1 Point Slam сыграют 22 профессионала и десять любителей со всей Австралии. Матчи будут проходить в формате одного розыгрыша.
Для определения подающего и принимающего будут использовать игру «камень, ножницы, бумага». Выигравший очко выигрывает матч и проходит в следующий раунд, а проигравший выбывает. Победитель финального матча получит 1 млн австралийских долларов.
Директор турнира Крейг Тайли объявил, что в Million Dollar 1 Point Slam сыграет испанец Карлос Алькарас, вторая ракетка мира и чемпион Australian Open 2025. Другие участники из профессионалов будут объявлены позднее.
Квалификационные соревнования пройдут по всей Австралии и на самом Australian Open во время первой недели турнира.
Australian Open, первый в сезоне турнир «Большого шлема», пройдет с 12 января по 1 февраля.
