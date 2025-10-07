Вратарь «Кайрата» Калмурза получил образовательный грант после матча с «Реалом»

Вратарь «Кайрата» получил образовательный грант после матча с «Реалом»

18-летний голкипер Шерхан Калмурза на данный момент учится на платной основе в Казахской академии спорта и туризма. 30 сентября вратарь в матче Лиги чемпионов пропустил пять мячей от «Реала»

Шерхан Калмурза и Саясат Нурбек (Фото: пресс-служба министра науки и высшего образования Казахстана)

Вратарь «Кайрата» Шерхан Калмурза получил ректорский образовательный грант от министра науки и высшего образования Казахстана Саясата Нурбека. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Калмурза защищал ворота «Кайрата» в матче, который прошел 30 сентября и завершился со счетом 5:0 в пользу «Реала».

«Все спортсмены должны получать качественное образование по международным стандартам. Это позволит им не только достигать высоких результатов в спорте, но и развиваться как всесторонние личности, способные успешно реализовать себя в различных сферах после завершения спортивной карьеры», — цитирует Нурбека пресс-служба министерства.

В настоящее время 18-летний вратарь учится на платной основе в Казахской академии спорта и туризма.

После матча с «Реалом» Калмурза получил внедорожник Exceed. Подарок вратарю сделал владелец бренда мужских костюмов Shoqan Улугбек Шарипов.

В Лиге чемпионов Калмурза провел два матча — первая игра с португальским «Спортингом» 18 сентября закончилась поражением «Кайрата» со счетом 1:4, при этом вратарь казахстанской команды отбил пенальти ногой.

Оба основных вратаря «Кайрата», Александр Заруцкий и Темирлан Анарбеков, ранее выбыли из-за травм колена и челюсти соответственно.