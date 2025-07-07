Андреева поблагодарила Федерера после выхода в четвертьфинал Уимблдона
Россиянка Мирра Андреева поблагодарила легендарного швейцарского теннисиста Роджера Федерера после выхода в 1/4 финала Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема».
18-летняя Андреева в четвертом круге победила американку Эмму Наварро, десятую ракетку мира, со счетом 6:2, 6:3.
«Я очень нервничала перед этим матчем, я впервые играла на Центральном корте. Очень старалась не смотреть на трибуны, ведь я знала, что сразу потеряю фокус. Но я увидела Роджера Федерера и Мирку (супругу швейцарца. — РБК) — для меня очень много значит, что вы пришли посмотреть на мою игру. Увидеть вас вживую было моей мечтой. Когда я вас увидела, то стала сильно нервничать, но я довольна, что удалось продолжить играть сконцентрированно», — сказала Андреева в интервью на корте.
Андреева — самая молодая теннисистка, вышедшая в четвертьфинал женского одиночного разряда Уимблдона со времен Марии Шараповой в 2005 году (обеим было 18 лет и 62 дня на момент начала турнира).
Уимблдон завершится 13 июля. Общий призовой фонд турнира составляет £53,55 млн.
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