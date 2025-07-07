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Спорт ,  
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Андреева поблагодарила Федерера после выхода в четвертьфинал Уимблдона

Российская теннисистка рассказала, что всегда мечтала увидеть швейцарца вживую. Федерер с женой посетили матч 1/8 финала Андреевой на Уимблдоне, который завершился ее победой
Мирра Андреева
Мирра Андреева (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Россиянка Мирра Андреева поблагодарила легендарного швейцарского теннисиста Роджера Федерера после выхода в 1/4 финала Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема».

18-летняя Андреева в четвертом круге победила американку Эмму Наварро, десятую ракетку мира, со счетом 6:2, 6:3.

«Я очень нервничала перед этим матчем, я впервые играла на Центральном корте. Очень старалась не смотреть на трибуны, ведь я знала, что сразу потеряю фокус. Но я увидела Роджера Федерера и Мирку (супругу швейцарца. — РБК) — для меня очень много значит, что вы пришли посмотреть на мою игру. Увидеть вас вживую было моей мечтой. Когда я вас увидела, то стала сильно нервничать, но я довольна, что удалось продолжить играть сконцентрированно», — сказала Андреева в интервью на корте.

Мирра Андреева не сразу заметила, что выиграла матч 1/8 финала Уимблдона
Спорт
Мирра Андреева

Андреева — самая молодая теннисистка, вышедшая в четвертьфинал женского одиночного разряда Уимблдона со времен Марии Шараповой в 2005 году (обеим было 18 лет и 62 дня на момент начала турнира).

Уимблдон завершится 13 июля. Общий призовой фонд турнира составляет £53,55 млн.

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теннис Уимблдон Мирра Андреева Роджер Федерер
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Мирра Андреева
спортсменка, теннисистка
29 апреля 2007 года
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