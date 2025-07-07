 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Клубный ЧМ. США ПСЖ Реал 1 2,3 x 3,67 2 3 Футбол Клубный ЧМ. США Флуминенсе РЖ Челси 1 5,6 x 3,9 2 1,7 Теннис Уимблдон. Женщины Анисимова А Павлюченкова А 1 1,42 x 2 2,87 Теннис Уимблдон. Мужчины Фриц Т Хачанов К 1 1,32 x 2 3,4 Теннис Уимблдон. Женщины Соболенко А Зигемунд Л 1 1,05 x 2 10 Теннис Уимблдон. Мужчины Коболли Ф Джокович Н 1 8 x 2 1,08 Единоборства MMA. UFC on ESPN 70. Нэшвилл. Главный бой вечера. Тяжелый вес. 5 раундов Деррик Льюис Таллисон Тейшейра 1 3,15 x 61 2 1,38 Единоборства MMA. UFC 318. Новый Орлеан. Бой за титул BMF. Легкий вес. 5 раундов Макс Холлоуэй Дастин Порье 1 1,94 x 50 2 1,9 Бокс Рейтинговые бои. 12 раундов. Международные Себастьян Фундора Тимофей Цзю 1 2,4 x 17 2 1,65 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Мэнни Пакьяо 1 1,35 x 23 2 3,35 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Тяжелый вес Александр Усик Даниэль Дюбуа 1 1,28 x 24 2 3,9 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй средний вес Сауль "Канело" Альварес Теренс Кроуфорд 1 1,65 x 15 2 2,45
Спорт ,  
0 

Мирра Андреева не сразу заметила, что выиграла матч 1/8 финала Уимблдона

После реализованного матчбола россиянка забыла про счет и пошла дальше принимать подачу соперницы
Мирра Андреева
Мирра Андреева (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Российская теннисистка Мирра Андреева не сразу заметила, что выиграла свой матч 1/8 финала Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема».

В четвертом круге 18-летняя россиянка, посеянная на турнире под седьмым номером, победила американку Эмму Наварро со счетом 6:2, 6:3.

После реализованного матчбола россиянка забыла про счет и пошла дальше принимать подачу Наварро. Только спустя несколько секунд она поняла, что матч завершился.

Андреева впервые в своей карьере вышла в 1/4 финала Уимблдона. Дальше она встретится со швейцаркой Белиндой Бенчич.

Уимблдон завершится 13 июля. Общий призовой фонд турнира составляет £53,55 млн.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Уволенный министр транспорта Старовойт покончил с собой

Бывший губернатор Новгородской области назначен и.о. министра транспорта

Экс-замглавы Генштаба приговорили к 17 годам колонии за мошенничество

Кадры с места гибели Романа Старовойта

В Индонезии начал извергаться вулкан. Видео

Последствия наводнения в Техасе. Видео

МИД Финляндии вынес предупреждение своему послу за домогательства

Президент Ирана заявил, что Израиль предпринимал попытки совершить покушение на него

РЖД назначили дополнительные поезда между Москвой и Санкт-Петербургом

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
теннис Уимблдон Мирра Андреева
Мирра Андреева фото
Мирра Андреева
спортсменка, теннисистка
29 апреля 2007 года
Материалы по теме
Впервые за 19 лет три россиянки вышли в 1/4 финала Уимблдона
Спорт
Мирра Андреева впервые в карьере вышла в 1/4 финала Уимблдона
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 5 июля
EUR ЦБ: 93,01 (-0,12) Инвестиции, 05 июл, 23:30 Курс доллара на 5 июля
USD ЦБ: 78,84 (+0,05) Инвестиции, 05 июл, 23:30
Андреева поблагодарила Федерера после выхода в четвертьфинал Уимблдона Спорт, 21:41
Трамп показал письмо Токаеву про пошлины для Казахстана в 25% Политика, 21:39
Зеленский пообещал Трампу заменить посла в Вашингтоне Политика, 21:39
Шереметьево и Пулково обслужили за сутки свыше тысячи рейсов Общество, 21:34
Поселиться насовсем: как выглядит премиальный жилой квартал от Pioneer РБК и Pioneer, 21:33
Белый дом назвал причину приостановки военных поставок Украине Политика, 21:28
В Подмосковье задержали мужчину, устроившего стрельбу из ружья Общество, 21:23
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Британия ввела санкции против начальника войск РХБЗ и его заместителя Политика, 21:21
Стало известно, когда Старовойт совершил самоубийство Политика, 21:15
Футболист сборной России перешел из «Спартака» в «Сочи» Спорт, 21:12
Мирра Андреева не сразу заметила, что выиграла матч 1/8 финала Уимблдона Спорт, 21:12
ТАСС сообщил о возможных новых фигурантах в деле экс-губернатора Смирнова Политика, 21:08
Как Урсула фон дер Ляйен оказалась перед угрозой отставки Политика, 21:03
Турецкие активы упали на фоне задержаний оппозиционных политиков Инвестиции, 20:58