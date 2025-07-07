Мирра Андреева не сразу заметила, что выиграла матч 1/8 финала Уимблдона
Российская теннисистка Мирра Андреева не сразу заметила, что выиграла свой матч 1/8 финала Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема».
В четвертом круге 18-летняя россиянка, посеянная на турнире под седьмым номером, победила американку Эмму Наварро со счетом 6:2, 6:3.
После реализованного матчбола россиянка забыла про счет и пошла дальше принимать подачу Наварро. Только спустя несколько секунд она поняла, что матч завершился.
Андреева впервые в своей карьере вышла в 1/4 финала Уимблдона. Дальше она встретится со швейцаркой Белиндой Бенчич.
Уимблдон завершится 13 июля. Общий призовой фонд турнира составляет £53,55 млн.
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