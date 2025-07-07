Впервые за 19 лет три россиянки вышли в 1/4 финала Уимблдона

Мирра Андреева, Анастасия Павлюченкова и Людмила Самсонова поборются за выход в полуфинал

Мирра Андреева (Фото: Julian Finney / Getty Images)

В четвертьфинал Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема», впервые с 2006 года вышли три российские теннисистки.

В 1/4 финала сыграют Мирра Андреева, Анастасия Павлюченкова и Людмила Самсонова.

За выход в полуфинал Андреева поспорит со швейцаркой Белиндой Бенчич, Павлюченкова — с американкой Амандой Анисимовой, Самсонова — с полькой Игой Свёнтек или датчанкой Кларой Таусон.

В 2006 году в 1/4 финала Уимблдона играли Мария Шарапова, Анастасия Мыскина и Елена Дементьева, Шарапова дошла до полуфинала.

Андреева — самая молодая теннисистка, вышедшая в четвертьфинал женского одиночного разряда Уимблдона после Марии Шараповой в 2005 году (обеим было 18 лет и 62 дня на момент начала турнира).

В этом сезоне в мужском одиночном разряде в четвертьфинал пробился Карен Хачанов.

Уимблдон завершится 13 июля. Общий призовой фонд турнира составляет £53,55 млн.