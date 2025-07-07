Мирра Андреева впервые в карьере вышла в 1/4 финала Уимблдона
Российская теннисистка Мирра Андреева впервые в карьере вышла в 1/4 финала Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема».
В четвертом круге 18-летняя россиянка, посеянная на турнире под седьмым номером, победила американку Эмму Наварро со счетом 6:2, 6:3.
Следующей соперницей Андреевой станет швейцарка Белинда Бенчич (35-й номер рейтинга WTA).
Андреева занимает седьмое место в мировом рейтинге (лучшая из россиянок), на ее счету три титула WTA. В прошлом году на Уимблдоне россиянка проиграла в первом круге, в 2023-м дошла до 1/8 финала.
Андреева — самая молодая теннисистка, вышедшая в четвертьфинал женского одиночного разряда Уимблдона со времен Марии Шараповой в 2005 году (обеим было 18 лет и 62 дня на момент начала турнира).
24-летняя Наварро — десятая ракетка мира. Ее отец, Бен Наварро, является миллиардером (Forbes оценивает его состояние в $4,8 млрд), он владеет Credit One Bank.
Уимблдон завершится 13 июля. Общий призовой фонд турнира составляет £53,55 млн.
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