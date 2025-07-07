«Барселона» продлила контракт с 35-летним Щенсны

Новое соглашение с польским голкипером действует до 30 июня 2027 года

Войцех Щенсны (Фото: Alex Caparros / Getty Images)

«Барселона» подписала новый контакт с польским голкипером Войцехом Щенсны. Об этом сообщается на сайте испанского клуба.

Новое соглашение с 35-летним вратарем действует до 30 июня 2027 года.

Щенсны перешел в «Барселону» в октябре 2024 года, всего через два месяца после объявления о завершении карьеры. Каталонский клуб пригласил поляка потому, что потерял основного голкипера Марка-Андре тер Штегена из-за травмы. Всего Щенсны провел 30 матчей за «Барселону» (14 раз сыграв на ноль), выиграв чемпионат Кубок и Суперкубок Испании.

На протяжении карьеры поляк играл также за «Арсенал», «Брентфорд», «Рому» и «Ювентус». В сборной Польши он провел 84 матча, участвовал в двух чемпионатах мира и четырех Евро.