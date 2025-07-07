Шарапова раскритиковала Wall Street Journal за статью о Соболенко

Бывшему лидеру рейтинга WTA не понравилась статься WSJ о белорусской теннисистке с заголовком: «Первая ракетка мира, которая бьет так сильно, что тренируется с мужчинами»

Мария Шарапова (Фото: Joe Scarnici / Getty Images for evian)

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова раскритиковала статью газеты The Wall Street Journal (WSJ) о белорусской теннисистке Арине Соболенко.

Статья WSJ о нынешнем лидере рейтинга WTA с заголовком «Первая ракетка мира, которая бьет так сильно, что тренируется с мужчинами» вышла на прошлой неделе. Шарапова написала в сторис в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России): «Что за заголовок и что за статья? Вы можете лучше, The Wall Street Journal».

В статье говорилось о физической мощи Соболенко, из-за которой ей для тренировок приходится искать спарринг-партнеров из мужчин. Перед Уимблдоном Соболенко провела совместные тренировки с Янником Синнером и Новаком Джоковичем.

В мае Соболенко рассказывала, что выдохлась после пяти минут тренировки с россиянином Андреем Рублевым.