Впервые за девять лет в четвертьфинал Уимблдона вышли две россиянки
Людмила Самсонова стала второй российской теннисисткой, которая пробилась в четвертьфинал Уимблдона. Турнир «Большого шлема» проходит на травяных кортах в Лондоне.
Самсонова победила испанку Джессику Боусас Манейро (62-я в рейтинге) со счетом 7:5, 7:5.
Следующей соперницей Самсоновой (19-я) будет полька Ига Свёнтек (четвертая) или датчанка Клара Таусон (22-я).
Ранее в четвертьфинал турнира вышла Анастасия Павлюченкова.
В последний раз сразу две россиянки доходили до этой стадии в 2016-м (Павлюченкова и Елена Веснина), в 2017-м в четвертьфинал вышла Светлана Кузнецова, в 2018-м — Дарья Касаткина (в 2025 году перешла в сборную Австралии).
Позднее в понедельник за выход в четвертьфинал сыграет первая ракетка России Мирра Андреева.
В мужском одиночном разряде в четвертьфинал пробился Карен Хачанов.
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