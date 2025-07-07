Самсонова стала второй россиянкой в четвертьфинале Уимблдона

Впервые за девять лет в четвертьфинал Уимблдона вышли две россиянки

Людмила Самсонова в двух сетах обыграла испанку Боусас Манейро. Ранее в четвертьфинал пробилась Анастасия Павлюченкова, позднее свой матч 1/8 финала проведет Мирра Андреева

Людмила Самсонова (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Людмила Самсонова стала второй российской теннисисткой, которая пробилась в четвертьфинал Уимблдона. Турнир «Большого шлема» проходит на травяных кортах в Лондоне.

Самсонова победила испанку Джессику Боусас Манейро (62-я в рейтинге) со счетом 7:5, 7:5.

Следующей соперницей Самсоновой (19-я) будет полька Ига Свёнтек (четвертая) или датчанка Клара Таусон (22-я).

Ранее в четвертьфинал турнира вышла Анастасия Павлюченкова.

В последний раз сразу две россиянки доходили до этой стадии в 2016-м (Павлюченкова и Елена Веснина), в 2017-м в четвертьфинал вышла Светлана Кузнецова, в 2018-м — Дарья Касаткина (в 2025 году перешла в сборную Австралии).

Позднее в понедельник за выход в четвертьфинал сыграет первая ракетка России Мирра Андреева.

В мужском одиночном разряде в четвертьфинал пробился Карен Хачанов.