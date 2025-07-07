Третья ракетка России не смогла пробиться в четвертьфинал Уимблдона
Российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла швейцарке Белинде Бенчич в 1/8 финала Уимблдонского турнира, который проходит в Лондоне.
Александрова, 17-я ракетка мира, потерпела поражение со счетом 6:7 (4:7), 4:6. Матч продолжался два часа.
Бенчич (35-я) за выход в полуфинал сыграет с россиянкой Миррой Андреевой (7-я) или американкой Эммой Наварро (10-я).
Александрова повторила свой лучший результат на Уимблдоне, достигнутый в 2023 году.
Пока из россиянок в четвертьфинал вышла только Анастасия Павлюченкова. Позднее матчи 1/8 финала сыграют Андреева и Людмила Самсонова. В прошлом году из россиянок только Анна Калинская дошла до четвертого круга, но не смогла доиграть матч из-за травмы.
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