Третья ракетка России Александрова не смогла пробиться в четвертьфинал Уимблдона

Третья ракетка России не смогла пробиться в четвертьфинал Уимблдона

Екатерина Александрова в двух сетах проиграла швейцарке Бенчич. Позднее за выход в четвертьфинал поборются Мирра Андреева и Людмила Самсонова

Екатерина Александрова (Фото: Hannah Peters / Getty Images)

Российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла швейцарке Белинде Бенчич в 1/8 финала Уимблдонского турнира, который проходит в Лондоне.

Александрова, 17-я ракетка мира, потерпела поражение со счетом 6:7 (4:7), 4:6. Матч продолжался два часа.

Бенчич (35-я) за выход в полуфинал сыграет с россиянкой Миррой Андреевой (7-я) или американкой Эммой Наварро (10-я).

Александрова повторила свой лучший результат на Уимблдоне, достигнутый в 2023 году.

Пока из россиянок в четвертьфинал вышла только Анастасия Павлюченкова. Позднее матчи 1/8 финала сыграют Андреева и Людмила Самсонова. В прошлом году из россиянок только Анна Калинская дошла до четвертого круга, но не смогла доиграть матч из-за травмы.