IIHF показала рейтинг хоккейных сборных без упоминания о лидерстве России
Международная федерация хоккея (IIHF) поставила во главу рейтинга команду США, у которой меньше очков, чем у отстраненной сборной России.
Сборная России должна была возглавить рейтинг вместо Канады после чемпионата мира, несмотря на то что пропустила турнир.
Канадцы из-за неудачного выступления на чемпионате мира, где они проиграли датчанам в четвертьфинале, опустились на третью строчку (3935). У выигравших чемпионат мира американцев 3985 очков, у идущих вторыми швейцарцев — 3975.
Четыре строчки в рейтинге потеряли финны — они проиграли США в четвертьфинале и теперь занимают шестое место.
Однако IIHF на своем сайте не указала места ни у одной из команд, но расставила их в порядке убывания количества очков. А Россию (4030 очков) и Белоруссию (3205) поместили отдельно от всего списка.
Рейтинг IIHF формируется на основании четырехлетнего цикла, он учитывает результаты четырех чемпионатов мира и последнего олимпийского турнира, с каждым годом «вес» этих результатов в очках снижается. Для России и Белоруссии IIHF в последние годы начисляла очки согласно их месту в рейтинге на момент отстранения (Россия была третьей, соответственно, зарабатывала очки на уровне бронзового призера ЧМ).
Сборная России пропустит Олимпиаду в Италии — команду не допустили в связи с действующими рекомендациями МОК.
Двукратный олимпийский чемпион, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов ранее сказал Vseprosport, что «наши хоккеисты должны вернуться с гербом на груди, с флагом и гимном», возвращаться «в непонятном нейтральном статусе» будет неправильно.
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».
МИД Финляндии вынес предупреждение своему послу за домогательства
Бывший губернатор Новгородской области назначен и.о. министра транспорта
Экс-замглавы Генштаба приговорили к 17 годам колонии за мошенничество
Кадры с места гибели Романа Старовойта
В Индонезии начал извергаться вулкан. Видео
Последствия наводнения в Техасе. Видео
Президент Ирана заявил, что Израиль предпринимал попытки совершить покушение на него
РЖД назначили дополнительные поезда между Москвой и Санкт-Петербургом
Economist рассказал об усилении раскола на Украине во главе с Ермаком
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов