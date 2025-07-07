IIHF показала рейтинг хоккейных сборных без упоминания о лидерстве России

Первой в рейтинге стоит сборная США, у которой после победного чемпионата мира меньше очков, чем у россиян. Россию и Белоруссию указали отдельно, при этом ни у каких команд не указали места

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Международная федерация хоккея (IIHF) поставила во главу рейтинга команду США, у которой меньше очков, чем у отстраненной сборной России.

Сборная России должна была возглавить рейтинг вместо Канады после чемпионата мира, несмотря на то что пропустила турнир.

Канадцы из-за неудачного выступления на чемпионате мира, где они проиграли датчанам в четвертьфинале, опустились на третью строчку (3935). У выигравших чемпионат мира американцев 3985 очков, у идущих вторыми швейцарцев — 3975.

Четыре строчки в рейтинге потеряли финны — они проиграли США в четвертьфинале и теперь занимают шестое место.

Однако IIHF на своем сайте не указала места ни у одной из команд, но расставила их в порядке убывания количества очков. А Россию (4030 очков) и Белоруссию (3205) поместили отдельно от всего списка.

Рейтинг IIHF формируется на основании четырехлетнего цикла, он учитывает результаты четырех чемпионатов мира и последнего олимпийского турнира, с каждым годом «вес» этих результатов в очках снижается. Для России и Белоруссии IIHF в последние годы начисляла очки согласно их месту в рейтинге на момент отстранения (Россия была третьей, соответственно, зарабатывала очки на уровне бронзового призера ЧМ).

Сборная России пропустит Олимпиаду в Италии — команду не допустили в связи с действующими рекомендациями МОК.

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов ранее сказал Vseprosport, что «наши хоккеисты должны вернуться с гербом на груди, с флагом и гимном», возвращаться «в непонятном нейтральном статусе» будет неправильно.