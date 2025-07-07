СКА расстался с двукратным обладателем Кубка Гагарина

Сергей Толчинский играл за СКА два сезона и расторг контракт с клубом по согласию сторон

Сергей Толчинский (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Петербургский СКА объявил о расторжении контракта с нападающим Сергеем Толчинским по соглашению сторон.

Толчинскому 30 лет, он провел в СКА два сезона, забросил 28 шайб и сделал 46 передач в 74 матчах.

В 2019 году нападающий выиграл Кубок Гагарина с московским ЦСКА, а в 2021-м — с омским «Авангардом» (и был признан самым ценным игроком плей-офф).

СКА в минувшем сезоне занял седьмое место в Западной конференции, а в плей-офф проиграл в первом раунде московскому «Динамо». В июне команду вместо Романа Ротенберга возглавил Игорь Ларионов.