Кудерметова без борьбы вышла в четвертьфинал парного разряда Уимблдона

Россиянка без борьбы вышла в четвертьфинал парного разряда Уимблдона

Вероника Кудерметова и Элизе Мертенс вышли в четвертьфинал после отказа соперниц из Бразилии и Германии

Вероника Кудерметова (Фото: Dan Istitene / Getty Images)

Россиянка Вероника Кудерметова и бельгийка Элизе Мертенс стали четвертьфиналистами Уимблдона в парном разряде после отказа соперниц.

Кудерметова и Мертенс должны были встретиться с бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей и немкой Лаурой Зигемунд.

В одиночном разряде Кудерметова уступила во втором раунде американке Эмме Наварро, а Мертенс — в 1/8 финала белоруске Арине Соболенко.

Кудерметова — 11-я ракетка мира в парном разряде. В паре с Мертенс она в этом году играла в четвертьфинале «Ролан Гаррос» и в финалах двух турниров WTA 1000 — в Мадриде и Риме.