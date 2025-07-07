Россиянка без борьбы вышла в четвертьфинал парного разряда Уимблдона
Россиянка Вероника Кудерметова и бельгийка Элизе Мертенс стали четвертьфиналистами Уимблдона в парном разряде после отказа соперниц.
Кудерметова и Мертенс должны были встретиться с бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей и немкой Лаурой Зигемунд.
В одиночном разряде Кудерметова уступила во втором раунде американке Эмме Наварро, а Мертенс — в 1/8 финала белоруске Арине Соболенко.
Кудерметова — 11-я ракетка мира в парном разряде. В паре с Мертенс она в этом году играла в четвертьфинале «Ролан Гаррос» и в финалах двух турниров WTA 1000 — в Мадриде и Риме.
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