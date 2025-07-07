Иван Ракитич завершил карьеру в 37 лет

Победитель Лиги чемпионов с «Барселоной» Ракитич завершил карьеру в 37 лет

Последним клубом Ивана Ракитича был «Хайдук». Футболист выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА с «Барселоной» и две Лиги Европы с «Севильей», а в 2018-м помог Хорватии дойти до финала ЧМ

Иван Ракитич (Фото: Dan Mullan / Getty Images)

Вице-чемпион мира 2018 года в составе сборной Хорватии и победитель Лиги чемпионов с «Барселоной» Иван Ракитич объявил в Instagram (владелец сети Meta признана в России экстремистской и запрещена) о завершении спортивной карьеры в 37 лет.

Ракитич забил 15 голов в 106 матчах за сборную Хорватии и дошел с ней до финала чемпионата мира в России.

На протяжении карьеры полузащитник был игроком «Базеля», «Шальке», «Севильи», «Аш-Шабаба», «Хайдука», а главных успехов добился с «Барселоной», за которую выступал в 2014–2020 годах.

Ракитич выиграл с каталонцами по четыре чемпионата и Кубка Испании, а также два Суперкубка страны. В 2015-м он стал с «Барселоной» победителем Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира и Суперкубка УЕФА.

На счету хорвата также две победы в Лиге Европы с «Севильей».