Газета узнала о планах «Аль-Хиляля» выгнать экс-игрока «Зенита» Малкома
«Аль-Хиляль» близок к расторжению контракта с бразильским нападающим Малкомом, который перешел в саудовский клуб из «Зенита» за рекордные для российского футбола €60 млн. Об этом сообщает Asharq Al-Awsat.
Контракт Малкома рассчитан до 2027 года.
Газета отмечает, что у 28-летнего бразильца возникла перепалка с несколькими саудовскими болельщиками после вылета с клубного чемпионата мира (1:2 от «Флуминенсе» в четвертьфинале).
Сам бразилец не хочет оставаться в команде, а тренер Симоне Индзаги заявил о необходимости избавиться от четырех иностранцев, в том числе Малкома и Александара Митровича.
Малком забил 37 голов и сделал 31 передачу в 98 матчах за клуб из Эр-Рияда.
Бразилец выступал за «Зенит» с 2019 по 2023 год, в феврале 2023-го получил российское гражданство.
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».
Как школьники сдали ЕГЭ и по каким предметам снизился средний балл
Бывший губернатор Новгородской области назначен и.о. министра транспорта
Twitch попросил запретить сыну Константина Малофеева судиться вне США
Последствия наводнения в Техасе. Видео
В Индонезии начал извергаться вулкан. Видео
Чем известен уволенный с поста главы Минтранса Роман Старовойт
Трамп пригрозил повышением пошлин за поддержку БРИКС
Обстановка в аэропорту Пулково, где задержали более сотни рейсов. Видео
Economist рассказал об усилении раскола на Украине во главе с Ермаком
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов