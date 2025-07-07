Газета узнала о планах «Аль-Хиляля» выгнать экс-игрока «Зенита» Малкома

Газета Asharq Al-Awsat узнала, что Малком и клуб хотят расторгнуть контракт. Бразилец с российским паспортом ушел в «Аль-Хиляль» из «Зенита» за €60 млн в 2023 году

Малком (Фото: Michael Reaves / Getty Images)

«Аль-Хиляль» близок к расторжению контракта с бразильским нападающим Малкомом, который перешел в саудовский клуб из «Зенита» за рекордные для российского футбола €60 млн. Об этом сообщает Asharq Al-Awsat.

Контракт Малкома рассчитан до 2027 года.

Газета отмечает, что у 28-летнего бразильца возникла перепалка с несколькими саудовскими болельщиками после вылета с клубного чемпионата мира (1:2 от «Флуминенсе» в четвертьфинале).

Сам бразилец не хочет оставаться в команде, а тренер Симоне Индзаги заявил о необходимости избавиться от четырех иностранцев, в том числе Малкома и Александара Митровича.

Малком забил 37 голов и сделал 31 передачу в 98 матчах за клуб из Эр-Рияда.

Бразилец выступал за «Зенит» с 2019 по 2023 год, в феврале 2023-го получил российское гражданство.