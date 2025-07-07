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Спорт ,  
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«Спартак» по шесть раз сыграет с ЦСКА и «Динамо» в чемпионате КХЛ

КХЛ выложила календарь на сезон: «Спартак» шесть раз сыграет с ЦСКА и «Динамо»
Каждый клуб КХЛ проведет в регулярном чемпионате по 68 игр. Паузы запланированы только на Кубок «Первого канала», Новый год и Неделю звезд
Фото: Официальный сайт ХК «‎Динамо» (Москва)
Фото: Официальный сайт ХК «‎Динамо» (Москва)

КХЛ опубликовала календарь регулярного чемпионата в следующем сезоне, который стартует 5 сентября матчем за Кубок открытия между ярославским «Локомотивом» и челябинским «Трактором».

Фото: КХЛ
Фото: КХЛ

Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей, плей-офф пройдет с 23 марта до 23 мая. Общее число игровых дней будет вторым в истории — 182, а среднее число матчей в день — минимальным (4,11).

В турнире запланированы паузы на Кубок «Первого канала» (8–15 декабря), Новый год (с 31 декабря по 2 января) и Неделю звезд хоккея (6–9 февраля). Паузу на Олимпиаду делать не будут в связи с недопуском сборной России.

Московское «Динамо» проведет по шесть дерби со «Спартаком» и ЦСКА и четыре матча против петербургского СКА. У ЦСКА также запланированы шесть игр со «Спартаком».

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Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК ЦСКА ХК Спартак ХК Динамо Москва
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