«Спартак» по шесть раз сыграет с ЦСКА и «Динамо» в чемпионате КХЛ
КХЛ опубликовала календарь регулярного чемпионата в следующем сезоне, который стартует 5 сентября матчем за Кубок открытия между ярославским «Локомотивом» и челябинским «Трактором».
Каждая команда проведет в «регулярке» по 68 матчей, плей-офф пройдет с 23 марта до 23 мая. Общее число игровых дней будет вторым в истории — 182, а среднее число матчей в день — минимальным (4,11).
В турнире запланированы паузы на Кубок «Первого канала» (8–15 декабря), Новый год (с 31 декабря по 2 января) и Неделю звезд хоккея (6–9 февраля). Паузу на Олимпиаду делать не будут в связи с недопуском сборной России.
Московское «Динамо» проведет по шесть дерби со «Спартаком» и ЦСКА и четыре матча против петербургского СКА. У ЦСКА также запланированы шесть игр со «Спартаком».
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