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Спорт ,  
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Звезда НБА сменил клуб в результате крупнейшего обмена в истории

Звезда НБА Дюрант сменил клуб в результате крупнейшего обмена в истории
В обмене задействовано рекордное число игроков (13) и клубов НБА (7)
Кевин Дюрант
Кевин Дюрант (Фото: Slaven Vlasic / Getty Images)

Клуб национальной баскетбольной ассоциации «Финикс Санз» обменял звездного форварда Кевина Дюранта в «Хьюстон Рокетс». Об этом сообщает пресс-служба НБА.

В обмене задействовано рекордное число игроков (13) и клубов НБА (7).

Что получили клубы в результате крупнейшего обмена в истории НБА

«Хьюстон»: Кевин Дюрант, Клинт Капела.

«Финикс»: Джейлен Грин, Диллон Брукс, Хаман Малуач, Рашир Флеминг, Коби Бри, Дэйкуон Плауден, выбор во втором раунде драфтов 2026 и 2032 годов.

«Бруклин Нетс»: выбор во втором раунде драфтов 2026 и 2030 годов.

«Голден Стэйт Уорриорз»: Алекс Тухи, Джахмай Машак.

«Атланта Хокс»: Дэвид Родди, выбор во втором раунде драфта 2031 года, деньги.

«Лос-Анджелес Лейкерс»: Аду Тьеро.

«Миннесота Тимбервулвз»: Рокко Зикарски, выбор во втором раунде драфтов 2026 и 2032 годов, деньги.

Дюрант считается одним из величайших игроков всех времен. К 36 годам он дважды стал чемпионом НБА, самым ценным игроком регулярного чемпионата, дважды признавался лучшим баскетболистом финала НБА, а также становился лучшим снайпером регулярного чемпионата. В составе сборной США стал четырехкратным олимпийским чемпионом.

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