Звезда НБА Дюрант сменил клуб в результате крупнейшего обмена в истории

Звезда НБА сменил клуб в результате крупнейшего обмена в истории

В обмене задействовано рекордное число игроков (13) и клубов НБА (7)

Кевин Дюрант (Фото: Slaven Vlasic / Getty Images)

Клуб национальной баскетбольной ассоциации «Финикс Санз» обменял звездного форварда Кевина Дюранта в «Хьюстон Рокетс». Об этом сообщает пресс-служба НБА.

В обмене задействовано рекордное число игроков (13) и клубов НБА (7).

Что получили клубы в результате крупнейшего обмена в истории НБА «Хьюстон»: Кевин Дюрант, Клинт Капела. «Финикс»: Джейлен Грин, Диллон Брукс, Хаман Малуач, Рашир Флеминг, Коби Бри, Дэйкуон Плауден, выбор во втором раунде драфтов 2026 и 2032 годов. «Бруклин Нетс»: выбор во втором раунде драфтов 2026 и 2030 годов. «Голден Стэйт Уорриорз»: Алекс Тухи, Джахмай Машак. «Атланта Хокс»: Дэвид Родди, выбор во втором раунде драфта 2031 года, деньги. «Лос-Анджелес Лейкерс»: Аду Тьеро. «Миннесота Тимбервулвз»: Рокко Зикарски, выбор во втором раунде драфтов 2026 и 2032 годов, деньги.

Дюрант считается одним из величайших игроков всех времен. К 36 годам он дважды стал чемпионом НБА, самым ценным игроком регулярного чемпионата, дважды признавался лучшим баскетболистом финала НБА, а также становился лучшим снайпером регулярного чемпионата. В составе сборной США стал четырехкратным олимпийским чемпионом.