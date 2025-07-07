Звезда НБА сменил клуб в результате крупнейшего обмена в истории
Клуб национальной баскетбольной ассоциации «Финикс Санз» обменял звездного форварда Кевина Дюранта в «Хьюстон Рокетс». Об этом сообщает пресс-служба НБА.
В обмене задействовано рекордное число игроков (13) и клубов НБА (7).
Что получили клубы в результате крупнейшего обмена в истории НБА
«Хьюстон»: Кевин Дюрант, Клинт Капела.
«Финикс»: Джейлен Грин, Диллон Брукс, Хаман Малуач, Рашир Флеминг, Коби Бри, Дэйкуон Плауден, выбор во втором раунде драфтов 2026 и 2032 годов.
«Бруклин Нетс»: выбор во втором раунде драфтов 2026 и 2030 годов.
«Голден Стэйт Уорриорз»: Алекс Тухи, Джахмай Машак.
«Атланта Хокс»: Дэвид Родди, выбор во втором раунде драфта 2031 года, деньги.
«Лос-Анджелес Лейкерс»: Аду Тьеро.
«Миннесота Тимбервулвз»: Рокко Зикарски, выбор во втором раунде драфтов 2026 и 2032 годов, деньги.
Дюрант считается одним из величайших игроков всех времен. К 36 годам он дважды стал чемпионом НБА, самым ценным игроком регулярного чемпионата, дважды признавался лучшим баскетболистом финала НБА, а также становился лучшим снайпером регулярного чемпионата. В составе сборной США стал четырехкратным олимпийским чемпионом.
Макрон назвал свой разговор с Путиным важным для Франции
Исполнитель роли Коула в «Зачарованных» умер от рака
Путин наградил погибшего замглавкома ВМФ Гудкова
Топ-10 самых подешевевших акций на Московской бирже
На поезда из Петербурга в Москву полностью закончились билеты
В Москве температура может побить почти 30-летний рекорд
Каким должен доход для «нормальной» жизни. Инфографика
Илон Маск объявил о создании собственной политической партии
Рютте описал звонок Си Цзиньпина Путину в случае нападения на Тайвань
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов