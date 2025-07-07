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Спорт ,  
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Футболисты США дома проиграли Мексике в финале континентального кубка

В составе Мексики чемпионами стали защитник московского «Локомотива» Сесар Монтес, который провел весь финальный матч, и полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес, получивший травму по ходу турнира
Сборная Мексики по футболу
Сборная Мексики по футболу (Фото: Omar Vega / Getty Images)

Сборная США проиграла команде Мексики со счетом 1:2 в финале Золотого кубка Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ). Матч прошел в Хьюстоне (штат Техас, США).

В составе сборной США мяч забил Крис Ричардс (4-я минута), у мексиканцев голы на счету Рауля Хименеса (27) и Эдсона Альвареса (78).

Третье место на турнире поделили сборные Гондураса и Гватемалы.

Сборная Мексики выиграла кубок во второй раз подряд и в четвертый раз в истории защитила титул. В составе Мексики чемпионами стали защитник московского «Локомотива» Сесар Монтес, который провел весь финальный матч, и полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес, получивший травму по ходу турнира.

Мексиканцы в 13-й раз выиграли турнир, что является рекордом. Второе место по этому показателю занимает США — семь.

Сборная США впервые с 2011 года дважды подряд не смогла стать победителем Золотого кубка. Американская команда выступала на этом турнире без своих лидеров: капитана Кристиана Пулишича, ведущего полузащитника Уэстона Маккени, форварда Тимоте Веа и ряда других игроков основы.

Маккени и Веа во время Золотого кубка выступали в составе итальянского «Ювентуса» на проходящем в США клубном чемпионате мира.

Золотой кубок КОНКАКАФ — континентальный чемпионат (аналог чемпионата Европы), который неизменно проходит в США. Следующий розыгрыш состоится в 2027 году.

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