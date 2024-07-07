Синнер вышел в четвертьфинал Уимблдона, где может встретиться с Медведевым

Синнер вышел в четвертьфинал Уимблдона, где может сыграть с Медведевым

Итальянец в трех сетах победил американца Шелтона — 6:2, 6:4, 7:6 (11:9). Соперник Янника Синнера определится в противостоянии Даниила Медведева и Григора Димитрова

Янник Синнер (Фото: Francois Nel / Getty Images)

Первая ракетка мира Янник Синнер обыграл американца Бена Шелтона и вышел в четвертьфинал Уимблдонского турнира.

Итальянец одержал победу со счетом 6:2, 6:4, 7:6 (11:9). Матч продолжался 2 часа 10 минут.

Шелтону 21 год, он занимает 14-е место в мировом рейтинге.

В четвертьфинале соперником Синнера станет россиянин Даниил Медведев (5-й) или болгарин Григор Димитров (10-й).

Ранее лучшим результатом Синнера на Уимблдоне был полуфинал в 2023 году. В этом году итальянец выиграл четыре турнира, в том числе Australian Open.

Также в воскресенье в четвертьфинал вышел испанец Карлос Алькарас (3-й), который обыграл в четырех сетах француза Уго Умбера (16-й) — 6:3, 6:4, 1:6, 7:5.

Уимблдон — третий в сезоне турнир «Большого шлема», который проходит на травяных кортах. Его призовой фонд составляет £50 млн.