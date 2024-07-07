Новичок клуба NFL погиб в 24 года в автокатастрофе

Кайри Джексон в апреле присоединился к «Миннесоте». Вместе с ним в ДТП погибли два его друга-футболиста — в их машину на высокой скорости врезался другой автомобиль

Кайри Джексон (Фото: John E. Moore III / Getty Images)

Игрок в американский футбол Кайри Джексон, который в апреле был выбран клубом NFL «Миннесота Викингз», погиб в результате аварии с участием трех машин в штате Мэриленд (США) в ночь на воскресенье, сообщает ESPN.

24-летний Джексон был в Dodge Charger с двумя друзьями по школьной команде, он находился на пассажирском сиденье.

В их машину на высокой скорости врезалась Infiniti Q50, которая меняла полосу движения. В итоге Dodge вылетел с трассы и врезался в несколько пней. Джексон и находившийся за рулем Исайя Хейзел погибли на месте. Третий футболист Энтони Литтон умер в больнице. Больше в этой аварии никто не пострадал.

Джексон был выбран «Викингами» в четвертом раунде драфта этого года и считался кандидатом на роль корнербека.

Футболист быстро стал любимчиком болельщиков «Викингз», когда рассказал после драфта о своем трудном пути в NFL — ему пришлось сменить три колледжа, два года не играть, а в какой-то момент он вообще собирался остаться работать в продуктовом магазине.