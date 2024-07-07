Паолини вышла в четвертьфинал Уимблдона после травмы американки

Мэдисон Киз отказалась от продолжения матча с Джасмин Паолини в третьем сете. Паолини стала первой итальянкой за шесть лет, дошедшей до четвертьфинала Уимблдона

Джасмин Паолини (Фото: Francois Nel / Getty Images)

Итальянка Джасмин Паолини стала первой четвертьфиналисткой Уимблдонского теннисного турнира.

В 1/8 финала итальянка, седьмая ракетка мира, встречалась с американкой Мэдисон Киз (13-я). Паолини выиграла первый сет со счетом 6:3, а во втором уступила на тай-брейке 6:7 (6:8). В третьей партии американка вела 5:2, но позволила итальянке сравнять счет до 5:5, а потом отказалась доигрывать встречу из-за травмы.

Ранее Паолини ни разу не проходила на Уимблдоне дальше первого круга. Она стала пятой итальянкой, вышедшей в четвертьфинал Уимблдона в Открытую эру, и первой после Камилы Джорджи в 2018 году.

Следующей соперницей Паолини будет еще одна представительница США — Кори Гауфф (2-я) или Эмма Наварро (17-я).

Паолини в этом сезоне дошла до финала «Ролан Гаррос», где проиграла польке Иге Свентек, а также победила на турнире WTA-1000 в Дубае, где в финале ее соперницей была россиянка Анна Калинская.

Из россиянок в одиночном разряде турнира осталась только Анна Калинская, которой предстоит встреча с выступающей за Казахстан Еленой Рыбакиной.

Призовой фонд Уимблдона в этом году составляет рекордные £50 млн.