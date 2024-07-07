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Евро-2024 ,  
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Суперкомпьютер и букмекеры назвали фаворита Евро перед полуфиналами

Суперкомпьютер и букмекеры назвали Испанию фаворитом Евро перед полуфиналами
Сюжет
Евро-2024
Opta оценила шансы испанцев немного выше, чем французов, — 30,38% против 29,9%, команды являются соперниками по полуфиналу. Букмекеры в выборе фаворита единодушны и ставят на первое место Испанию
Фото: Alex Livesey / Getty Images
Фото: Alex Livesey / Getty Images

Сборная Испании с вероятностью 30,38% является главным претендентом на победу в чемпионате Европы, согласно прогнозу суперкомпьютера статистической платформы Opta.

Испанцы незначительно опережают французов, вероятность чемпионства которых Opta оценивает в 29,9%. Шансы Англии — 22,85%, Нидерландов — 16,86%.

Фото: theanalyst.com
Фото: theanalyst.com

Суперкомпьютер Gracenot 3 июля также называл Испанию фаворитом (18,8%).

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Фото:Reuters

Букмекеры также отдают предпочтение испанцам с коэффициентом 3,00, на втором месте — Англия (3,60 — 3,70), на третьем — Франция (3,70 — 3,80). Ставки на итоговую победу голландцев принимаются с коэффициентами 5,50–5,70.

Испанцы в полуфинале сыграют с французами 9 июля в Мюнхене, а англичане с голландцами — на следующий день в Дортмунде. Финал пройдет 14 июля в Берлине.

В четвертьфинале Испания смогла только в концовке дополнительного времени победить Германию (2:1), Франция и Англия по пенальти победили, соответственно, Португалию и Швейцарию, а Нидерланды обыграли Турцию в основное время (2:1).

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Анна Сатдинова
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