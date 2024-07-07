Бразилия вылетела из Кубка Америки, повторив худший результат в истории

Сборная Бразилии впервые с 2016 года не пробилась в полуфинал

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Сборная Бразилии проиграла Уругваю в четвертьфинальном матче Кубка Америки по футболу, который проходит в США.

В основное время команды не смогли поразить ворота. Серия пенальти завершилась со счетом 4:2 в пользу уругвайцев.

На 74-й минуте с поля был удален уругвайский полузащитник Найтан Нандес.

Бразилия впервые за восемь лет не вышла в полуфинал. В 2016 году турнир тоже проходил в США, тогда самая титулованная сборная в мире не смогла выйти из группы. В двух последующих розыгрышах команда неизменно доходила до финала.

Бразилия завершила турнир с одной победой и тремя поражениями. Это повторение антирекорда, установленного в 2011 году.

В полуфинале Уругвай 11 июля сыграет с Колумбией, которая обыграла Панаму (5:0). В другом матче за выход в финал 10 июля встретятся сборные Аргентины и Канады.

В полуфинале сыграют пять игроков из российских клубов: уругвайцы Лукас Оласа («Краснодар») и Николас Маричаль («Динамо»), а также колумбийцы Джон Кордоба, Кевин Кастаньо (оба — «Краснодар») и Хорхе Карраскаль («Динамо»).

Кубок Америки завершится 15 июля. Действующим победителем турнира является сборная Аргентины.

Во второй раз в истории Кубок Америки проходит в США. Турнир является континентальным первенством среди южноамериканских сборных. Но с 1993 года для участия стали приглашаться команды из Северной и Центральной Америки, а также Азии. В 2024-м приглашение получили рекордное количество команд — пять.