Англия и Нидерланды вышли в полуфинал Евро-2024

Как Англия и Нидерланды вышли в полуфинал Евро-2024. Фоторепортаж

Сборные Англии и Нидерландов выбили Швейцарию и Турцию в четвертьфиналах турнира. Как прошли заключительные матчи 1/4 финала Евро-2024 — в фоторепортаже «РБК Спорт»

Фото: Lars Baron / Getty Images

Фото: Alex Livesey / Getty Images

Первый матч дня в четвертьфинале Евро-2024 состоялся между сборными Англии и Швейцарии на «Дюссельдорф Арене» (Дюссельдорф).

Фото: Richard Pelham / Getty Images

На матче присутствовали принц Уильям, президент УЕФА Александер Чеферин и обладатель «Золотого мяча» португальский футболист Луиш Фигу.

Фото: Richard Pelham / Getty Images

Первый тайм матча завершился скучными нулями. Обе команды не нанесли ни одного удара в створ.

Фото: Carl Recine / Getty Images

Во втором тайме швейцарцы смотрелись гораздо опаснее, однако игра не радовала зрелищностью. Счет в матче на 75-й минуте открыл Брил Эмболо.

Фото: Clive Mason / Getty Images

Англия уже через пять минут забила своим первым ударом в створ в этом матче — на 80-й минуте. Отличился Букайо Сака.

Фото: Clive Mason / Getty Images

Сака стал первым игроком «Арсенала», забивший за сборную Англии на чемпионате мира и на чемпионате Европы. Кроме того, он является первым игроком «Арсенала», забившим в плей-офф чемпионата Европы

Теперь Сака забил больше голов (4) за сборную Англии на крупных международных турнирах, чем Дэвид Бекхэм (3).

Фото: Carl Recine / Getty Images

Встреча при счете 1:1 продолжилась в дополнительном времени.

Фото: Richard Pelham / Getty Images

В первом экстра-тайме Гарри Кейн после жесткого столкновения с Мануэлем Аканджи улетел к своей скамейке и получил ушиб ноги.

Саутгейт заменил своего капитана и штатного пенальтиста на Айвана Тони.

Фото: Carl Recine / Getty Images

В дополнительные 30 минут голов не забили. Команды определяли победителя в серии пенальти.

Фото: Carl Recine / Getty Images

Первым от сборной Швейцарии свой удар шел бить Аканджи, который слабо пробил в угол ворот, а Джордан Пикфорд отбил мяч.

Фото: Alex Livesey / Getty Images

Англичане выиграли серию со счетом 5:3. Так, Англия выиграла серию пенальти на Евро впервые с 1996 года: у англичан было четыре поражения подряд — в том числе в финале прошлого турнира, когда в финале Евро-2020 уступили Италии.

Фото: Alex Livesey / Getty Images

Швейцария, которая проиграла во всех своих пяти четвертьфиналах на ЧМ и Евро, установила антирекорд среди европейских сборных по количеству участий на этой стадии при 100% вылете.

Фото: Carl Recine / Getty Images

После матча появилась фотография бутылки Пикфорда, на которой написано, как следует действовать, когда бьют игроки Швейцарии. В случае с Аканджи необходимо прыгать влево — именно так футболист, представляющий «Эвертон», и поступил.

Фото: Alex Grimm / Getty Images

Последний четвертьфиналист определялся в матче между Нидерландами и Турцией на «Олимпиаштадионе» (Берлин).

Фото: Dan Mullan / Getty Images

Сборную Турции на трибунах поддерживал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Фото: Dan Mullan / Getty Images

Фанаты сборной Турции устроили флешмоб в поддержку защитника сборной Мериха Демирала, которого дисквалифицировали за «волчье приветствие».

Вся турецкая трибуна продемонстрировала этот жест вопреки призывам властей Германии не делать этого.

Фото: Alex Grimm / Getty Images

Сборная Турции вышла вперед на 36-й минуте. Отличился защитник Самет Акайдын.

Так, четыре из восьми голов сборной Турции на Евро 2024 были забиты защитниками — этот показатель является самым высоким среди всех команд турнира.

Фото: Justin Setterfield / Getty Images

На перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу турецкой команды.

Фото: Justin Setterfield / Getty Images

На 71-й минуте матча счет сравнял Стефан де Врей после навеса Мемфиса Депая в центре штрафной.

Примечательно, что де Врей забил за национальную команду впервые с марта 2015 года.

Фото: Reuters

Уже через пять минут Нидерланды вышли вперед. Дензел Дюмфрис прострелил на Коди Гакпо, который в борьбе с защитником Мертом Мюлдером вывел голландцев вперед.

Гол Гакпо был переписан на защитника Мюлдюра. В итоге, на Евро-2024 было забито уже 10 автоголов. Таким образом, на нынешнем Евро забили в свои ворота больше, чем на всех Евро с 1960 по 2016 годы вместе взятых.

Фото: Stu Forster/ Getty Images

Сборная Нидерландов победила со счетом 2:1 и вышла в полуфинал Евро впервые с 2004 года.

За выход в финал голландцы поборются со сборной Англии 10 июля в Дортмунде.

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