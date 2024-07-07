Как в России отреагировали на отказ борцов от участия в Олимпиаде

Допущенные Международным олимпийским комитетом (МОК) к участию в Олимпиаде 2024 года российские борцы не выступят на Играх. Как в России отреагировали на отказ спортсменов от участия в Олимпиаде — в материале «РБК Спорт»

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Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) сообщила, что российские спортсмены, которые были допущены Международным олимпийским комитетом (МОК) к участию в Олимпиаде 2024 года в Париже, не выступят на Играх.

«Исполком федерации провел расширенное совещание с тренерским штабом сборных команд России по вольной, женской и греко-римской борьбе и со спортсменами, получившими приглашения на Олимпийские игры, и пришли к единогласному решению — отказаться от участия в Олимпийских играх», — говорится в сообщении ФСБР.

В ФСБР отметили, что не принимают «неспортивный принцип отбора, которым руководствовался МОК, формируя список допущенных атлетов, цель которого подорвать принцип единства российской команды».

Российские борцы завоевали 16 олимпийских неименных лицензий. Однако МОК допустил на Игры только десять россиян, без приглашения остались все лидеры сборной. Список допущенных российских борцов: Начын Монгуш, Арслан Багаев, Абдулла Курбанов, Алан Остаев, Магомед Муртазалиев, Шамиль Мамедов, Наталья Малышева, Вероника Чумикова, Алина Касабиева и Елизавета Петлякова. Из них только Мамедов завоевал медаль на крупных международных соревнованиях — бронзу на ЧМ-2023 года в Белграде. При этом Чумикова уже отказалась от участия в Играх из-за травмы, об остальных на сайте МОК было написано, что приглашения они приняли.

Российские спортсмены получают допуск на Олимпиаду от специальной комиссии МОК (AINERP). Среди требований МОК к нейтральному статусу — отсутствие поддержки военной операции на Украине, связи с армией и спецслужбами (в том числе с такими спортклубами, как «Динамо» и ЦСКА), выступление в индивидуальных дисциплинах.

Ранее от выступления в Париже отказались российские дзюдоисты. МОК допустил на Игры четверых — Валерия Ендовицкого, Элис Старцеву, Дали Лилуашвили и Махмадбекова. При этом у российских спортсменов было 12 лицензий, все лидеры национальной команды не получили приглашений в Париж. После этого в Федерации дзюдо России заявили, что не примут «унизительных условий и не выступят в Париже в составе, предложенном чиновниками из МОК».

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены выступят на ней в нейтральном статусе.

Реакция экспертов

Михаил Мамиашвили, глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР)

«У любого нормального человека есть понимание неприемлемости текущей позиции руководства МОК к нашим спортсменам, которые прошли тяжелейший путь отбора. Надеялись до конца, что МОК примет адекватное решение, но его принимала кучка обезумевших людей во главе организации. Они пошли по пути разрушения всех спортивных принципов, не допустили тех, кто реально претендовал на победу. Тем самым выполняют политическую задачу», — сказал Мамиашвили «РИА Новости».

Светлана Журова, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы

«Отказ борцов был ожидаем. Очень удивилась бы, если бы россияне участвовали без флага, без гимна. Понятно, что для остальных стран наши спортсмены — это высокая конкуренция. Справедливый отбор был нарушен на стадии, когда МОК решал кто из наших спортсменов поедет, а кто не поедет. МОК понимал, что на таких условиях вряд ли кто-то согласится. Но тут, скорее, Париж не хотел, чтобы российские спортсмены приезжали.

Каждая федерация в какой-то момент для себя отметила точку невозврата. Мне кажется, что ФСБР долго не давали точный ответ по участию, думая, что МОК в последний момент может верунть флаг и гимн. Дабы не оказаться вообще без команды, они так долго не отвечали. Вдруг, случится чудо, но его не случилось», — отметила Журова «РБК Спорт».

Юрий Голубовский, бывший главный тренер женской сборной России по борьбе

«Без флага и гимна Олимпиада теряет всякий смысл. Нужно ехать представлять свою страну. На сегодняшний день, в который сложилась такая экономическая и политическая ситуация, надо быть более патриотичным. Хотя, я не осуждаю тех, кто едет. Знаю, насколько сложен этот путь. Но самый высший момент спортивного счастья — это когда звучит гимн и развивается флаг. Раз федерацией принято такое решение, значит оно обдумано. Я солидарен с позицией ФСБР, что ехать без идентичности своей страны не правильно», — сказал Голубовский «РБК Спорт».

Гоги Когуашвили, главный тренер сборной России по греко‑римской борьбе

«У нас количество лицензий сократили до двух, убрали всех основных спортсменов. Смысл туда ехать? Полностью поддерживаем решение нашей федерации, это справедливо. На Олимпиаде без гимна и флага нам делать нечего. Зачем ехать туда как оборванцы?» — цитирует Когуашвили «Матч ТВ».

Дзамболат Тедеев, бывший главный тренер сборной России по вольной борьбе

«Было ожидаемо, что МОК не допустит до участия наших ведущих спортсменов. Но есть и другие ребята, к которым у МОК вопросов нет. Почему исполком ФСБР не допустил их до участия? Если честно, не понимаю. В исполкоме же не дилетанты, они понимают труд спортсменов, которые готовятся к Олимпийским играм.<...>. Мне тяжело понять исполком. В Токио мы хорошо выступили, а когда приехали, то нас хорошо приняли на уровне правительства и Президента Российской Федерации. Если есть возможность, чтобы кто-то из борцов выступал, то пусть выступают. Если есть малейший шанс, чтобы нашу страну прославляли, то почему бы и нет? Это мое мнение. В ФСБР есть люди, которые наверху принимают решения, им виднее», — сказал Тедеев Metaratings.

Валерия Коблова, серебряный призер Олимпийских игр 2016-го года по вольной борьбе

«Решение ФСБР было не только тяжелым, но и волевым, оно было принято с большой ответственностью. Не все могут решиться на такой шаг. Но это было очевидно, в этом нет ничего нового. Спортсмены, которых МОК допустил до участия в Олимпийских играх, не имеют нужной квалификации, достойной Олимпийских игр. При всем моем уважении к борцам. Это я говорю о женской борьбе. Безусловно, Олимпиада уже давно потеряла свой статус и идею. Сейчас все это проходит на очень примитивном уровне. <...>. Я читала список спортсменов, которых МОК допустил до участия в Олимпийских играх. И мне непонятно, чем аргументированно эти решения», — приводит слова Кобловой Metaratings.