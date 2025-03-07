Игравший в России узбекский форвард принес «Роме» победу в матче ЛЕ

Ответный матч состоится 13 марта в Бильбао. «Роме» достаточно не проиграть, чтобы пройти в следующий этап, тогда как «Атлетику» необходимо побеждать, чтобы сохранить шансы на выход в четвертьфинал

Элдор Шомуродов (Фото: IMAGO/Giuseppe Maffia / Global look press)

Итальянская «Рома» одержала волевую победу над испанским «Атлетиком» Бильбао в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Встреча на «Стадио Олимпико» в Риме завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Первой отличилась испанская команда — на 50-й минуте Иньяки Уильямс вывел «Атлетик» вперед после точного паса Айтора Паредеса. Однако уже через шесть минут «Рома» сравняла счет: Анхелиньо с передачи Зеки Челика отправил мяч в ворота гостей.

На 86-й минуте «Атлетик» остался в меньшинстве — Ерай Альварес получил вторую желтую карточку и был удален с поля. «Рома» не упустила возможность и вырвала победу в компенсированное время: бывший игрок «Ростова» узбекский форвард Эльдор Шомуродов на 90+3-й минуте забил решающий гол, принеся своей команде важную победу.

Ответный матч состоится 13 марта в Бильбао. «Роме» достаточно не проиграть, чтобы пройти в следующий этап, тогда как «Атлетику» необходимо побеждать, чтобы сохранить шансы на выход в четвертьфинал.

Результаты других матчей Лиги Европы:

АЗ (Нидерланды) — Тоттенхэм (Англия) — 1:0

Фенербахче (Турция) — Рейнджерс (Шотландия) — 1:3

ФКСБ (Румыния) — Лион (Франция) — 1:3

Реал Сосьедад (Испания) — Манчестер Юнайтед (Англия) — 1:1