Спорт
0

Футболист сборной Панамы перешел в клуб РПЛ

Защитник сборной Панамы Эдуардо Андерсон перешел в «Балтику»
Защитник Эдуардо Андерсон присоединится к «Балтике» на правах аренды из «Альянсы»
Эдуардо Андерсон
Эдуардо Андерсон (Фото: ФК «Балтика»)

Между калининградской «Балтикой» и сальвадорской «Альянсой» достигнута договоренность о трансфере центрального защитника Эдуардо Андерсона. Об этом сообщила пресс-служба российской команды.

Соглашение с 25-летним футболистом рассчитано до 30 июня 2026 года. В договоре прописана опция выкупа трансферных прав, которую «Балтика» сможет активировать по окончании аренды.

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет €350 тыс.

Андерсон — воспитанник «Альянсы», где он дебютировал в 2018 году, забил первый гол в 2019-м и стал чемпионом Панамы в 2022-м. В 2023 году отправился в аренду в коста-риканский «Сан-Карлос».

В 2024 году Андерсон на правах аренды присоединился к одному из грандов Коста-Рики, «Депортиво Саприсса». С командой защитник выиграл чемпионат страны.

В сборной Панамы Андерсон дебютировал в мае 2022 года, всего провел восемь матчей. Он был участником Золотого кубка КОНКАКАФ-2023 и играл на Кубке Америки-2024 в США.

«Балтика» по итогам 18 туров РПЛ занимает пятое место с 35 очками.

Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
Футбол ФК Балтика
