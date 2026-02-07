 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Манчестер Сити 1 2,3 x 3,75 2 2,85 Футбол Турция. Суперлига Кайсериспор Коджаэлиспор 1 2,85 x 3,1 2 2,55 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Челси Лидс Юнайтед 1 1,6 x 4,3 2 5,3 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1 3,8 x 4,3 2 1,8 Футбол Италия. Кубок Наполи Комо 1 2,35 x 3,2 2 3,2 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ Зенит ЦСКА 1 1,95 x 3,6 2 3,75 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ Динамо Краснодар 1 3,1 x 3,5 2 2,25 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,85 x 20 2 1,47
Олимпиада-2026⁠,
0

Тренер сборной поддержал Непряеву после 17-го места в скиатлоне на Играх

Бородавко поддержал Непряеву после 17-го места в скиатлоне на Олимпиаде
Сюжет
Олимпиада-2026
Юрий Бородавко призвал не судить строго лыжницу, которая не смогла завоевать медаль в своей первой гонке на Олимпиаде
Дарья Непряева
Дарья Непряева (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российскую лыжницу Дарью Непряеву не нужно строго судить за 17-е место в скиатлоне на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо, заявил Metaratings старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.

23-летняя Непряева в скиатлоне на 20 км уступила почти четыре минуты победительнице — шведке Фриде Карлссон.

«Не будем строго судить Дашу, Олимпиада продолжается. Мы знаем, что Непряева больше специалист в классическом стиле, а не в коньковом. Из-за падения она потеряла всего 10–15 секунд, а проигрыш большой», — сказал Бородавко.

Во время гонки Непряева допустила падение, оно произошло на третьем круге первой части скиатлона. При этом много времени она не потеряла и быстро продолжила гонку.

«Мы надеялись на лучший результат, тем более предпосылки были. Можно сказать, что первая гонка не удалась, учитывая падение, которое могло психологически сказаться», — добавил Бородавко.

Для российских спортсменов это был первый старт на Олимпиаде-2026, которая продлится до 22 февраля.

Всего в Италии выступят 13 российских атлетов в нейтральном статусе.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет

Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026

Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов

Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины

Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах

Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
лыжи Дарья Непряева Олимпиада-2026
Дарья Непряева фото
Дарья Непряева
спортсменка
18 мая 2002 года
Материалы по теме
Российская конькобежка дебютировала на Играх. Что происходит на Олимпиаде
Спорт
Непряева упала и осталась без медали в скиатлоне на Олимпиаде
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 91,05 (+0,76) Инвестиции, 06 фев, 17:18 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 77,05 (+0,5) Инвестиции, 06 фев, 17:18
Российская конькобежка дебютировала на Играх. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 18:21
Венгрия вынесет тему принудительной мобилизации на Украине на повестку ЕС Политика, 18:19
В первый день Олимпиады полиция Италии заявила о возможной диверсии Политика, 18:10
«Спартак» победил «Далянь» в ОАЭ благодаря голу 18-летнего Массалыги Спорт, 18:09
На западе Украины на фоне отключений начались перебои в работе интернета Политика, 18:05
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 18:00
«Манчестер Юнайтед» одержал 4-ю победу подряд в АПЛ, обыграв «Тоттенхэм» Спорт, 17:56
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Россиянка проиграла 101-й ракетке мира в финале турнира WTA в Абу-Даби Спорт, 17:47
В деле о теракте в «Крокусе» появился секретный свидетель Общество, 17:43
Непряева объяснила 17-е место на ОИ отсутствием международного опыта Спорт, 17:39
Инфляция с выгодой: что такое линкеры и как в них инвестировать #всенабиржу!, 17:39
Зеленский призвал Запад усилить давление на Россию на фоне блэкаута Политика, 17:30
Прокуратура начала проверку после нападения подростка на общежитие в Уфе Общество, 17:23
МВД описало состояние полицейских, раненных при атаке на общежитие в Уфе Общество, 17:17