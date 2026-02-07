Тренер сборной поддержал Непряеву после 17-го места в скиатлоне на Играх
Российскую лыжницу Дарью Непряеву не нужно строго судить за 17-е место в скиатлоне на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо, заявил Metaratings старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.
23-летняя Непряева в скиатлоне на 20 км уступила почти четыре минуты победительнице — шведке Фриде Карлссон.
«Не будем строго судить Дашу, Олимпиада продолжается. Мы знаем, что Непряева больше специалист в классическом стиле, а не в коньковом. Из-за падения она потеряла всего 10–15 секунд, а проигрыш большой», — сказал Бородавко.
Во время гонки Непряева допустила падение, оно произошло на третьем круге первой части скиатлона. При этом много времени она не потеряла и быстро продолжила гонку.
«Мы надеялись на лучший результат, тем более предпосылки были. Можно сказать, что первая гонка не удалась, учитывая падение, которое могло психологически сказаться», — добавил Бородавко.
Для российских спортсменов это был первый старт на Олимпиаде-2026, которая продлится до 22 февраля.
Всего в Италии выступят 13 российских атлетов в нейтральном статусе.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026
Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет
Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026
Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины
Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах