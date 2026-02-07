Тренер сборной поддержал Непряеву после 17-го места в скиатлоне на Играх

Бородавко поддержал Непряеву после 17-го места в скиатлоне на Олимпиаде

Дарья Непряева (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российскую лыжницу Дарью Непряеву не нужно строго судить за 17-е место в скиатлоне на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо, заявил Metaratings старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.

23-летняя Непряева в скиатлоне на 20 км уступила почти четыре минуты победительнице — шведке Фриде Карлссон.

«Не будем строго судить Дашу, Олимпиада продолжается. Мы знаем, что Непряева больше специалист в классическом стиле, а не в коньковом. Из-за падения она потеряла всего 10–15 секунд, а проигрыш большой», — сказал Бородавко.

Во время гонки Непряева допустила падение, оно произошло на третьем круге первой части скиатлона. При этом много времени она не потеряла и быстро продолжила гонку.

«Мы надеялись на лучший результат, тем более предпосылки были. Можно сказать, что первая гонка не удалась, учитывая падение, которое могло психологически сказаться», — добавил Бородавко.

Для российских спортсменов это был первый старт на Олимпиаде-2026, которая продлится до 22 февраля.

Всего в Италии выступят 13 российских атлетов в нейтральном статусе.