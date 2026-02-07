 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Сербский теннисист попал в больницу после матча Кубка Дэвиса

Теннисист Лайович получил травмы, врезавшись в стекло после матча Кубка Дэвиса
Душан Лайович врезался в стеклянную панель по пути в раздевалку. Спортсмен получил ушиб головы, порезы слизистой рта и возможные повреждения зубов
Душан Лайович
Душан Лайович (Фото: Dan Istitene / Getty Images)

Сербский теннисист Душан Лайович получил травмы и был госпитализирован после своего матча в первом раунде квалификации Кубка Дэвиса в Чили. Об этом сообщает Clay Tennis.

Инцидент случился 6 февраля в Сантьяго после поражения Лайовича от чилийца Томаса Барриоса-Веры (5:7, 6:7). Покидая корт, 123-я ракетка мира не заметил стеклянную панель в подтрибунном помещении и врезался в нее. В результате он получил ушиб головы, порезы слизистой оболочки полости рта и, возможно, повредил зубы.

Теннисиста на машине скорой помощи доставили в университетскую клинику Лос-Андес в Сантьяго. По данным медиков, он не терял сознание, но его состояние вызывало опасения.

Сам матч проходил в напряженной атмосфере. Лайович жаловался судье на крики болельщиков между подачами и вступил в словесную перепалку с одним из фанатов, который его оскорблял. После игры на пресс-конференции сербский теннисист отметил, что был готов к провокациям, но не считает, что они решили исход встречи. «Судья должен был лучше следить за тем, чтобы перед подачей условия для обоих игроков были одинаковыми. В любом случае мой соперник был лучше в ключевые моменты», — сказал Лайович.

После первого игрового дня команда Сербии проигрывает чилийцам со счетом 0:2.

35-летний Лайович — победитель четырех турниров ATP, в том числе двух в одиночном разряде. Пиком его карьеры стало 23-е место в мировом рейтинге ATP в апреле 2019 года.

Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
теннис Кубок Дэвиса
