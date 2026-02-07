 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Товарищеские матчи. Российские клубы Спартак Далянь Инбо 1 1,19 x 5,8 2 15 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 1 1,6 x 4,6 2 4,8 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Вулверхэмптон Челси 1 4,9 x 4,2 2 1,65 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Арсенал Сандерленд 1 1,22 x 6 2 14 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Манчестер Сити 1 2,35 x 3,7 2 2,8 Футбол Турция. Суперлига Кайсериспор Коджаэлиспор 1 2,9 x 3,1 2 2,55 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Челси Лидс Юнайтед 1 1,6 x 4,3 2 5,3 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1 3,65 x 4,15 2 1,85 Футбол Италия. Кубок Наполи Комо 1 2,35 x 3,2 2 3,2 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,85 x 20 2 1,47
Олимпиада-2026⁠,
0

Кто из россиян стал знаменосцем других стран на Олимпиаде-2026

Шесть россиян стали знаменосцами других стран на Олимпиаде-2026
Сюжет
Олимпиада-2026
В Италии состоялась церемония открытия Олимпийских игр 2026 года. Кто из спортсменов, которые ранее выступали за сборную России, стал знаменосцем других стран на Олимпиаде-2026 — в материале «РБК Спорт»
Фото: Matthias Hangst / Getty Images
Фото: Matthias Hangst / Getty Images

Владимир Литвинцев
Владимир Литвинцев
(Фото: Elsa / Getty Images)

Фигурист Владимир Литвинцев, который выступает за Азербайджан с 2018-го года, стал знаменосцем сборной. Ранее он уже был знаменосцем азербайджанской команды на Играх-2022 в Пекине.

Карина Акопова и Никита Рахманин
Карина Акопова и Никита Рахманин
(Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images)

Карина Акопова и Никита Рахманин, выступающие в парном катании, стали знаменосцами сборной Армении. Они выступают за армянскую команду с мая 2025 года. 

Диана Дэвис и Лука Берулава
Диана Дэвис и Лука Берулава
(Фото: Gregory Shamus / Getty Images)

Грузинскую команду представила дочь ведущего российского тренера Этери Тутберидзе Диана Дэвис, которая выступает в паре с Глебом Смолкиным, а также уроженец Москвы Лука Берулава. Дэвис сменила гражданство летом 2023-го года, Берулава ранее не выступал за Россию.

Мария Сенюк
Мария Сенюк
(Фото: Gregory Shamus / Getty Images)

Фигуристка Мария Сенюк является многократной чемпионкой Израиля по фигурному катанию. Спортсменка выступает за сборную Израиля с 2019 года.

Даниил Ейбог
Даниил Ейбог
(Фото: фото с трансляции )

Чемпион Европы по шорт-треку Даниил Ейбог вынес флаг Узбекистана. Спортсмен сменил российское гражданство в 2024 году.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет

Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026

Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов

Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины

Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах

Авторы
Теги
Альвина Цаканян
Олимпиада-2026 россияне на Олимпиаде-2026 Зимние Олимпийские игры Диана Дэвис Глеб Смолкин
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 91,05 (+0,76) Инвестиции, 06 фев, 17:18 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 77,05 (+0,5) Инвестиции, 06 фев, 17:18
Огонь Олимпийских игр зажгли в Милане и Кортина-д'Ампеццо Спорт, 01:27
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 01:15
Сборную США и Вэнса освистали во время церемонии открытия Олимпиады-2026 Спорт, 01:11
Трамп с 7 февраля отменит 25-процентные пошлины на товары из Индии Политика, 01:06
При налете дронов на Курскую область погиб мужчина Политика, 00:58
Президент Италии объявил Олимпийские игры открытыми Спорт, 00:55
Танкеры ускорили транзит через Ормузский пролив рядом с Ираном Политика, 00:54
Читайте РБК без рекламных баннеров
только с Подпиской на РБК
Скрыть баннеры
Американский посол пригрозил Польше «выводом солдат» из-за слов о Трампе Политика, 00:43
Кто из россиян стал знаменосцем других стран на Олимпиаде-2026 Спорт, 00:38
США оштрафуют подрядчиков за задержку боеприпасов для Украины Политика, 00:34
За вечер над Россией сбили 20 дронов Политика, 00:27
Олимпийская мода: как будут выглядеть спортсмены на Играх-2026. Видео Спорт, 00:25
США и Украина обсудили достижение мира в марте Политика, 00:14
Истории в Telegram стали доступны россиянам без платной подписки Общество, 00:10