Шесть россиян стали знаменосцами других стран на Олимпиаде-2026

Кто из россиян стал знаменосцем других стран на Олимпиаде-2026

В Италии состоялась церемония открытия Олимпийских игр 2026 года. Кто из спортсменов, которые ранее выступали за сборную России, стал знаменосцем других стран на Олимпиаде-2026 — в материале «РБК Спорт»

Фото: Matthias Hangst / Getty Images

Владимир Литвинцев (Фото: Elsa / Getty Images)

Фигурист Владимир Литвинцев, который выступает за Азербайджан с 2018-го года, стал знаменосцем сборной. Ранее он уже был знаменосцем азербайджанской команды на Играх-2022 в Пекине.

Карина Акопова и Никита Рахманин (Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images)

Карина Акопова и Никита Рахманин, выступающие в парном катании, стали знаменосцами сборной Армении. Они выступают за армянскую команду с мая 2025 года.

Диана Дэвис и Лука Берулава (Фото: Gregory Shamus / Getty Images)

Грузинскую команду представила дочь ведущего российского тренера Этери Тутберидзе Диана Дэвис, которая выступает в паре с Глебом Смолкиным, а также уроженец Москвы Лука Берулава. Дэвис сменила гражданство летом 2023-го года, Берулава ранее не выступал за Россию.

Мария Сенюк (Фото: Gregory Shamus / Getty Images)

Фигуристка Мария Сенюк является многократной чемпионкой Израиля по фигурному катанию. Спортсменка выступает за сборную Израиля с 2019 года.

Даниил Ейбог (Фото: фото с трансляции )

Чемпион Европы по шорт-треку Даниил Ейбог вынес флаг Узбекистана. Спортсмен сменил российское гражданство в 2024 году.