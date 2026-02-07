Кто из россиян стал знаменосцем других стран на Олимпиаде-2026
Фигурист Владимир Литвинцев, который выступает за Азербайджан с 2018-го года, стал знаменосцем сборной. Ранее он уже был знаменосцем азербайджанской команды на Играх-2022 в Пекине.
Карина Акопова и Никита Рахманин, выступающие в парном катании, стали знаменосцами сборной Армении. Они выступают за армянскую команду с мая 2025 года.
Грузинскую команду представила дочь ведущего российского тренера Этери Тутберидзе Диана Дэвис, которая выступает в паре с Глебом Смолкиным, а также уроженец Москвы Лука Берулава. Дэвис сменила гражданство летом 2023-го года, Берулава ранее не выступал за Россию.
Фигуристка Мария Сенюк является многократной чемпионкой Израиля по фигурному катанию. Спортсменка выступает за сборную Израиля с 2019 года.
Чемпион Европы по шорт-треку Даниил Ейбог вынес флаг Узбекистана. Спортсмен сменил российское гражданство в 2024 году.
