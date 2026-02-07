Огонь Олимпийских игр зажгли в Милане и Кортина-д'Ампеццо

Огонь зимних Олимпийских игр 2026 года зажжен в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Церемония открытия Олимпиады прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро».

Впервые в истории Игр установлены две чаши с олимпийским огнем, его зажгли одновременно в двух городах.

Одна чаша расположена в Милане на Арке Мира или Триумфальной арке — знаковой достопримечательности города. Вторая чаша разместилась в центре Кортина-д'Ампеццо на Пьяцца Дибона.

Огонь в Милане зажгли трехкратные олимпийские чемпионы по горнолыжному спорту — Альберто Томба в Милане и Дебора Компаньони. В Кортина-д'Ампеццо - олимпийская чемпионка Софья Годжа.

Игры-2026 завершатся 22 февраля. Из россиян в них в нейтральном статусе примут участие 13 спортсменов.