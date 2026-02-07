С какими проблемами столкнулись участники, журналисты и гости Олимпиады

Игры-2026 столкнулись с чередой трудностей еще до официальной церемонии открытия

Фото: Emmanuele Ciancaglini / Getty Images

Еще до официального старта зимние Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо столкнулись с рядом серьезных проблем. Первый же соревновательный день на Играх ознаменовался техническим сбоем, а проблемы с инфраструктурой, логистикой и безопасностью вызывают беспокойство у спортсменов, журналистов и гостей.

Отключение света на керлинге

Фото: скриншот трансляции Okko

Первые официальные соревнования Олимпиады-2026 — турнир по керлингу среди смешанных пар в Кортина-д’Ампеццо — были приостановлены из-за внезапного отключения электроэнергии на арене. Спустя пять минут после старта турнира арена погрузилась в темноту. Были обесточены не только осветительные приборы, но и все электронные системы, включая табло.

В этот момент на площадке находились команды из Эстонии, Швейцарии, Великобритании, Норвегии, Канады, Чехии, Швеции и Южной Кореи. Соревнования были задержаны примерно на пять минут. Организаторы оперативно восстановили подачу электричества, однако конкретная причина сбоя так и не была названа.

Неготовность главной хоккейной арены

Наиболее сложной проблемой оказалась ледовая арена «Сантаджулия» в Милане, предназначенная для проведения соревнований по хоккею на льду и следж-хоккею. Эксперт по льду НХЛ Дон Моффатт, отвечающий за качество покрытия на Олимпиаде, назвал TSN эту работу самым большим вызовом в своей жизни из-за невыполненных строителями сроков. Вместо стандартных трех-четырех недель на подготовку льда у его команды была всего одна неделя. Моффатту пришлось ждать до последнего момента, пока вокруг площадки не завершились основные строительные работы, и жестко ограничивать доступ посторонних на лед.

Большинство дорог вокруг арены по-прежнему закрыты, многие помещения, включая ложи для гостей и также киоски с едой и напитками, не достроены, а в зоне для прессы нет сидений. Внутри и снаружи здания продолжаются отделочные работы, повсюду валяются строительные материалы и мусор.

Кроме того, во время тестовых заездов на льду была обнаружена дыра, требующая срочного ремонта.

Срыв сроков сдачи ключевой канатной дороги в горах

Серьезный удар по транспортной логистике в горном кластере нанес срыв сроков строительства канатной дороги «Аполлонио-Сокрепес» в Кортина-д'Ампеццо. Этот подъемник был центральным звеном плана по доставке тысяч зрителей из центра курорта непосредственно к склонам, где проходят горнолыжные соревнования.

Фото: REUTERS / Guglielmo Mangiapane

В служебной переписке от 29 января, приведенной Reuters, операционный директор Игр Андреа Франсиси признал, что объект не будет введен в эксплуатацию в срок. Он назвал это «значительной организационной проблемой», влияющей на управление потоками людей и общую безопасность. В качестве экстренной меры для снижения нагрузки на дороги организаторы были вынуждены обратиться к властям с просьбой закрыть местные школы в пиковые дни — 10 и 12 февраля.

Финансовый кризис и режим аврала

Глава оргкомитета Игр Андре Варнье на 145-й сессии Международного олимпийского комитета признал, что подготовка велась в условиях «тяжелой финансовой ситуации» и «крайне сжатых сроков».

Изначально бюджет Игр составлял $1,3 млрд, но эта цифра выросла до более чем $1,7 млрд, включая расходы на сопутствующую инфраструктуру. Общие же государственные расходы на инфраструктуру достигли $3,5 млрд.

Также, по сообщению газеты La Repubblica, организаторы столкнулись с неожиданно низким спросом на билеты. Чтобы привлечь зрителей, им пришлось устраивать масштабные акции, предлагая два билета на церемонию открытия по цене одного.

Кибератаки и политический скандал вокруг безопасности

Глава МИД Италии Антонио Таяни заявил об отражении хакерской атаки на сайты некоторых из офисов министерства иностранных дел страны, включая офис в Вашингтоне, а также на сайты, связанные с зимними Олимпийскими играми и сайты отелей в Кортина-д'Ампеццо, ответственность за которую возложили на российские группировки.

Одновременно разразился политический скандал на фоне протестов в Милане, направленных против деятельности американской иммиграционной и таможенной службы (U.S. Immigration and Customs Enforcement, ICE). Агенты ICE и пограничной службы подверглись резкой критике за то, как они обеспечивали соблюдение иммиграционных мер президента Дональда Трампа после того, как они застрелили двух граждан США в ходе протестов в Миннесоте в январе.

Из-за этого инцидента базу сборной США переименовали (из The Ice House («Ледяной дом») в The Winter House («Зимний дом»)).

Транспортный коллапс и отсутствие логистики

Помимо проблем с канатной дорогой, общая транспортная схема между разбросанными на сотни километров объектами Игр оказалась крайне сложной и плохо организованной. Теоретически существуют олимпийские шаттлы, однако на практике их использование крайне затруднительно. Их количество настолько мало, что даже поездка с тремя пересадками становится редким везением. Добраться из одной точки в другую без пересадок практически невозможно. Приходится использовать общественный транспорт, расписание которого не совпадает с расписанием шаттлов, что делает передвижение на большие расстояния практически нереальным.

Журналист New York Times Джейсон Горовиц, лично оценивший ситуацию, предупреждает в своем репортаже, что «большие расстояния, узкие дороги, сложные транспортные развязки и снегопады превратят логистику в кошмар». Действительно, время в пути между некоторыми кластерами, например из Ливиньо до официальной гостиницы, может занимать до 18 часов с множеством пересадок, что делает оперативное перемещение между соревнованиями практически невозможным.

Скандалы вокруг Олимпийской деревни и общественного пространства

Фото: Евгений Сучков / Комсомольская правда

Даже места проживания спортсменов и центральные публичные зоны подверглись жесткой критике. Журналист «Комсомольской правды» Евгений Сучков, пообщавшись с работником офиса напротив Олимпийской деревни, узнал, что комплекс, построенный на месте бывшего депо, местные жители и журналисты прозвали «Миланобадом» за суровый, казарменный вид. Из окон многих корпусов открывался неприглядный вид на промзону.

В центре Милана исторические площади, такие как площадь перед замком Сфорца, были обезображены временными павильонами и ограждениями для «Культурной Олимпиады», что испортило вид на памятники архитектуры и вызвало недовольство горожан и туристов.

Журналисты и болельщики почувствовали «режим экономии» на себе

Журналисты издания «Спортс» рассказывают, что вместе с коллегами по цеху столкнулись с необычно скромными условиями: главный пресс-центр больше похож на офис, а от традиционных сувениров для аккредитованных корреспондентов и вовсе отказались. Есть и бытовые неудобства: бесплатный проезд работает через мобильное приложение, которое отказывает при плохом интернете. Как сообщает ТАСС, МОК пришлось создавать специальную горячую линию для сотрудников прессы.

Параллельно болельщики ощутили на себе «финансовые санкции». Журналист «КП» сообщил, что на всех олимпийских объектах к оплате принимаются только карты Visa. Это решение, названное «максимальной цифровизацией», на практике означает, что владельцам карт Mastercard, UnionPay или American Express приходится носить с собой крупные суммы наличных.