Бобровский пропустил курьезный гол в НХЛ, поскользнувшись на своей клюшке

Российский голкипер «Флориды» неудачно сыграл в одном из эпизодов встречи против «Колорадо». Тем не менее игра завершилась со счетом 8:4 в пользу «Пантерз»

Сергей Бобровский (Фото: Isaiah J. Downing / USA TODAY Sports / Reuters)

Российский голкипер клуба НХЛ «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский пропустил курьезную шайбу в матче регулярного чемпионата против «Колорадо Эвеланш».

Во втором периоде в одном из эпизодов Бобровский бросил свою клюшку при перемещении в воротах. Последовал бросок защитника «Колорадо» Джоша Мэнсона, голкипер его отразил, но рикошетом от своего же хоккеиста шайба полетела в ворота. Бобровский наступил на свою же клюшку и потерял равновесие, а шайба в итоге пересекла линию ворот.

Голевой передачей в этом моменте отметился российский форвард Валерий Ничушкин. Позднее во втором периоде он еще забросил шайбу.

Матч закончился со счетом 8:4 в пользу «Флориды». В итоге получилось, что три российских голкипера пропустили 11 шайб в этой игре. «Эвеланш» забили Бобровскому четырежды, Иван Просветов также пропустил четыре гола, его сменщик Александр Георгиев — три, а еще одну шайбу «Пантерз» забросили в пустые ворота.